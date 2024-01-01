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«Лион» расторг контракт с Марсело из-за порчи воздуха в раздевалке

Стала известна причина, по которой «Лион» в январе расторг контракт с защитником Марсело.

По информации RMC Sport со ссылкой на L'Equipe, 34-летний бразилец был исключен из состава «Лиона» 15 августа после поражения от «Анжера» за порчу воздуха в раздевалке.

У футболиста случился приступ метеоризма, когда капитан «Лиона» Лео Дюбуа произносил речь. В то же время Марсело смеялся вместе с другими игроками.

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо был возмущен поведением игрока и отстранил его от команды. Марсело больше не сыграл за «Лион» и перешел в «Бордо» в январе.

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Источник: RMC Sport

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Комментарии2
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    Рейтинг: +5592

    Давид59 16 минут назад

    В пердив его!

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  • ...
    Рейтинг: +90

    Tempos 1 час назад

    Да уж...причина расторжения - п-у-к-а-л....

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