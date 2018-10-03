Форвард «Шахтера» Мораис: «Осталось не очень приятное послевкусие от ничьей с «Лионом»

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораис рассчитывал на победу в матче второго тура Лиги чемпионов с «Лионом» на выезде.

«Как мы и говорили, «Лион» – сильный соперник. Наверное, ничья и была бы неплохим результатом, но учитывая то, как хорошо мы играли и какой большой футбол показывали, остается не очень приятное послевкусие от такой ничьей.

Я могу поздравить команду с этим матчем. К сожалению, уже невозможно вернуться назад и исправить свои ошибки. Лига чемпионов – соревнование, где нельзя ошибаться, ведь каждая оплошность может стать фатальной. Но мы сохраняем шансы.

Сейчас нужно смотреть вперед: предстоит еще много сложных матчей, и мы постараемся сделать все, чтобы пройти дальше. У нас есть все качества, чтобы выйти из группы, – постараемся это сделать.

Поединок при пустых трибунах? Не считаю, что это хорошо, мне не нравится играть без зрителей. Даже если бы это были болельщики «Лиона», все равно приятнее выступать на заполненном стадионе с великолепной атмосферой.

Говорите, я снова забил команде, в которой выступает Марсело? Оба моих мяча не были связаны с ним напрямую, но в любом случае я рад, что могу отличиться в таких сильных дуэлях, ведь Марсело – прекрасный защитник, профессионал с огромными амбициями», – сказал нападающий.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» – «Шахтер» завершился со счетом 2:2. Французы лидируют в группе F после двух игр с четырьмя очками. Украинская команда располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав два очка.