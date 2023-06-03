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    • Фанаты сорвали решающий матч «Бордо» в борьбе за путевку в Лигу 1

    Фанаты сорвали решающий матч «Бордо» в борьбе за путевку в Лигу 1

    В пятницу вечером «Бордо» и «Родез» не доиграли матч 38-го тура Лиги 2.

    Встречу пришлось остановить в первом тайме из-за поведения фаната.

    Полузащитник «Родеза» Люк Бюаде открыл счет на 22-й минуте и побежал праздновать гол за пределами поля.

    Агрессивный болельщик прорвался к футболисту и толкнул его. Автор забитого мяча упал, после чего медики унесли его на носилках. Диагноз – сотрясение мозга.

    Главный судья прервал матч на 30-40 минут, после чего объявил, что игра не будет завершена.

    • «Бордо» борется за 2-е место в Лиге 2, которое дает путевку в высший дивизион.
    • Команде нужна была крупная победа над «Родезом».
    • Пока вторым идет «Метц», опережающий «Бордо» на 3 очка.

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    Источник: Get French Football News

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    03.06.2023 13:13
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