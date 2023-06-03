Фанаты сорвали решающий матч «Бордо» в борьбе за путевку в Лигу 1

В пятницу вечером «Бордо» и «Родез» не доиграли матч 38-го тура Лиги 2.
Встречу пришлось остановить в первом тайме из-за поведения фаната.
Полузащитник «Родеза» Люк Бюаде открыл счет на 22-й минуте и побежал праздновать гол за пределами поля.
Агрессивный болельщик прорвался к футболисту и толкнул его. Автор забитого мяча упал, после чего медики унесли его на носилках. Диагноз – сотрясение мозга.
Главный судья прервал матч на 30-40 минут, после чего объявил, что игра не будет завершена.
- «Бордо» борется за 2-е место в Лиге 2, которое дает путевку в высший дивизион.
- Команде нужна была крупная победа над «Родезом».
- Пока вторым идет «Метц», опережающий «Бордо» на 3 очка.
Источник: Get French Football News