Фанаты сорвали решающий матч «Бордо» в борьбе за путевку в Лигу 1

В пятницу вечером «Бордо» и «Родез» не доиграли матч 38-го тура Лиги 2.

Встречу пришлось остановить в первом тайме из-за поведения фаната.

Полузащитник «Родеза» Люк Бюаде открыл счет на 22-й минуте и побежал праздновать гол за пределами поля.

Агрессивный болельщик прорвался к футболисту и толкнул его. Автор забитого мяча упал, после чего медики унесли его на носилках. Диагноз – сотрясение мозга.

Главный судья прервал матч на 30-40 минут, после чего объявил, что игра не будет завершена.