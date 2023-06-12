«Бордо» присудили техническое поражение из-за поступка фаната: клуб остался в Лиге 2

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции вынес решение по недоигранному матчу «Бордо» – «Родез».
- Игра была прервана 2 июня.
- В 1-м тайме полузащитник «Родеза» Люк Бюаде пострадал от фаната «Бордо».
- Агрессивный болельщик толкнул футболиста, тот упал и получил сотрясение мозга.
Комитет решил присудить «Бордо» техническое поражение. Из-за этого команда осталась на третьем месте в Лиге 2. В случае крупной победы она могла выйти в высший дивизион.
В свою очередь, «Родез», получив три очка, спасся от вылета в третий дивизион, а «Аннеси» понизился в классе.
Источник: L’Equipe