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    • «Бордо» присудили техническое поражение из-за поступка фаната: клуб остался в Лиге 2

    «Бордо» присудили техническое поражение из-за поступка фаната: клуб остался в Лиге 2

    Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции вынес решение по недоигранному матчу «Бордо» – «Родез».

    • Игра была прервана 2 июня.
    • В 1-м тайме полузащитник «Родеза» Люк Бюаде пострадал от фаната «Бордо».
    • Агрессивный болельщик толкнул футболиста, тот упал и получил сотрясение мозга.

    Комитет решил присудить «Бордо» техническое поражение. Из-за этого команда осталась на третьем месте в Лиге 2. В случае крупной победы она могла выйти в высший дивизион.

    В свою очередь, «Родез», получив три очка, спасся от вылета в третий дивизион, а «Аннеси» понизился в классе.

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    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 19:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3694

      acor94 7 минут назад

      Так бордо и так проигрывал, поэтому болельщик и выбежал на поле. Он тут не причём. и так проиграли и технарь влепили.

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      Рейтинг: +755

      justozavr > acor94 2 минуты назад

      Действительно, давай защищать ********* фанатов, которые не могут контролировать свои эмоции и ведут себя как обезьяны в загоне.
      Будет бордо и другим клубам уроком, что с фанатами надо работать)))

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