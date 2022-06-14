«Бордо» перевели в 3-й дивизион Франции. Клуб на грани банкротства

«Бордо», вылетевший по итогам сезона из Лиги 1, перевели в третий французский дивизион.
По информации Maxifoot, решение по итогам встречи с владельцем клуба Жераром Лопесом принял футбольный финансовый орган DNCG.
Недопуск в Лигу 2 связан с финансовыми проблемами в клубе. Клуб находится на грани банкротства.
Подробности дела не разглашаются. «Бордо» может подать апелляцию в течение 7 дней.
- Клуб занял последнее место в минувшем сезоне Лиги 1.
- «Бордо» основан в 1881 году.
- Клуб 6 раз становился чемпионом Франции.
Источник: Maxifoot