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«Бордо» перевели в 3-й дивизион Франции. Клуб на грани банкротства

«Бордо», вылетевший по итогам сезона из Лиги 1, перевели в третий французский дивизион.

По информации Maxifoot, решение по итогам встречи с владельцем клуба Жераром Лопесом принял футбольный финансовый орган DNCG.

Недопуск в Лигу 2 связан с финансовыми проблемами в клубе. Клуб находится на грани банкротства.

Подробности дела не разглашаются. «Бордо» может подать апелляцию в течение 7 дней.

  • Клуб занял последнее место в минувшем сезоне Лиги 1.
  • «Бордо» основан в 1881 году.
  • Клуб 6 раз становился чемпионом Франции.

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Источник: Maxifoot

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Комментарии4
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    Рейтинг: +570

    fakeid 42 минуты назад

    зенит 2:1 бордо
    бордо 1:1 зенит

    спартаг 1:2 бордо
    бордо 2:1 спартаг

    в очередной раз стыдно за рылов

    0
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    Рейтинг: +65576

    portero 1 час назад

    Не только у нас мрут клубы, уж Бордо неожиданно вмер, всё-таки с историей хорошей клуб....

    2
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    Рейтинг: +11604

    BRO_football 1 час назад

    Очень жаль. Клуб с многолетней историей. Вот такой вот современный футбол - пока один французский клуб тратит полмиллиарда долларов на удержание одно лишь футболиста, другой французский клуб рискует прекратить своё существование из-за банкротства.

    2
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    Рейтинг: +1450

    Alex Y 1 час назад

    А раньше в 0ые был топ клубом в лиге, очень жаль((

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