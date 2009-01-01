Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
21
11
6
72
36
36
74
38
20
8
10
56
42
14
68
38
19
8
11
48
31
17
65
38
16
12
10
62
51
11
60
38
16
11
11
49
42
7
59
38
17
7
14
51
45
6
58
38
15
11
12
40
44
-4
56
38
12
17
9
35
36
-1
53
38
13
12
13
60
56
4
51
38
13
12
13
44
40
4
51
38
13
12
13
43
42
1
51
38
14
9
15
50
52
-2
51
38
14
9
15
44
48
-4
51
38
12
10
16
49
50
-1
46
38
12
10
16
34
46
-12
46
38
12
10
16
36
52
-16
46
37
8
15
14
41
49
-8
39
38
7
17
14
51
55
-4
38
38
10
8
20
39
57
-18
38
37
5
11
21
24
54
-30
26
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
13
4
2
31
15
16
43
19
12
5
2
39
14
25
41
19
10
6
3
35
22
13
36
19
11
3
5
25
12
13
36
19
10
6
3
25
14
11
36
19
10
5
4
31
19
12
35
19
10
4
5
29
19
10
34
19
10
4
5
24
14
10
34
19
8
5
6
22
23
-1
29
19
7
7
5
23
20
3
28
19
7
6
6
32
27
5
27
18
7
4
7
28
25
3
25
19
5
10
4
17
16
1
25
19
6
6
7
19
26
-7
24
19
5
7
7
24
21
3
22
19
5
6
8
22
27
-5
21
19
5
5
9
23
31
-8
20
19
4
7
8
24
27
-3
19
19
4
6
9
14
24
-10
18
19
4
4
11
15
30
-15
16
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
9
6
4
33
22
11
33
19
9
5
5
21
18
3
32
19
9
4
6
24
17
7
31
19
8
6
5
21
22
-1
30
19
8
5
6
20
19
1
29
19
7
7
5
18
20
-2
28
19
7
4
8
27
23
4
25
19
7
4
8
25
27
-2
25
19
6
7
6
20
23
-3
25
19
6
6
7
28
29
-1
24
19
6
6
7
27
29
-2
24
19
6
5
8
20
22
-2
23
19
6
4
9
22
25
-3
22
19
6
4
9
26
33
-7
22
19
3
10
6
27
28
-1
19
19
5
3
11
16
26
-10
18
19
4
4
11
19
33
-14
16
19
1
11
7
13
24
-11
14
19
2
4
13
9
32
-23
10
18
1
5
12
10
30
-20
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире