Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • «Спартак» рассматривал экс-игрока «Ливерпуля» в качестве альтернативы Станковичу

    «Спартак» рассматривал экс-игрока «Ливерпуля» в качестве альтернативы Станковичу

    Стало известно, кто мог возглавить «Спартак», если бы клубу не удалось договориться с Деяном Станковичем.

    Альтернативой для москвичей был Альберт Риера. Об этом сообщил журналист Игорь Рабинер в своем телеграм-канале.

    «По двум каналам точно узнал, кто на последнем этапе был главной альтернативой Деяну Станковичу за получение должности главного тренера «Спартака».

    Это 42-летний известный в прошлом испанский футболист Альберт Риера (был, в частности, в «Ливерпуле», чуть-чуть поиграл и в сборной), а сейчас – главный тренер «Бордо», выступающего в Лиге 2.

    Итог нынешнего сезона там неутешительный – 12-е место. Риера, как я понимаю, продолжает работу во французском клубе. До «Бордо» он сделал золотой дубль с «Олимпией» из Любляны в Словении, где после чемпионств в Турции и Греции заканчивал карьеру игрока и начал тренерскую – в общем, человек очень международный.

    История там в том, что он... русскоязычный. Жена – русская, трое детей, и сам он, рассказывают, говорит на нашем языке примерно как мы. Вроде и паспорт есть.

    Но, чтобы оказаться в глазах боссов «Лукойла» предпочтительнее Станковича, этого не хватило. Тем не менее на будущее это имя стоит запомнить», – написал Рабинер.

    • Станкович сменит Владимира Слишковича.
    • Контракт с ним подписан на 2 года.
    • Спартаковцы финишировали на 5-м месте в РПЛ.

    Новости по теме
    Чернов высказался об отсутствии Промеса в «Спартаке» 4
    Зобнин прокомментировал работу Абаскаля в «Спартаке»
    Соболев уехал с женой на отдых в Европу 7
    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.06.2024 00:45
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    WILDLING_HRUNDEL
    1717472411
    Через пару месяцев ждём и его)
    Ответить
    Artemka444
    1717474784
    Так и так не будет ничего хорошего!!!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+