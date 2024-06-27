Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП

Во Франции сообщили о смерти Ландри Н'Гуэмо – бывшего футболиста «Нанси», «Бордо» и «Сент-Этьена».
Камерунцу было 38 лет. Он закончил профессиональную карьеру в 2019 году.
27 июня Н'Гуэмо погиб в ДТП – его автомобиль врезался в грузовик, перевозивший песок. Экс-игрок был на пассажирском сидении, а машиной управлял его водитель.
- Н'Гуэмо провел более 40 матчей за сборную Камеруна и становился серебряным призером Кубка Африки в 2008 году.
- Во Франции он выигрывал Кубок с «Бордо» и Кубок лиги с «Нанси».
Источник: RMC Sport