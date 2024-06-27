Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП

Во Франции сообщили о смерти Ландри Н'Гуэмо – бывшего футболиста «Нанси», «Бордо» и «Сент-Этьена».

Камерунцу было 38 лет. Он закончил профессиональную карьеру в 2019 году.

27 июня Н'Гуэмо погиб в ДТП – его автомобиль врезался в грузовик, перевозивший песок. Экс-игрок был на пассажирском сидении, а машиной управлял его водитель.