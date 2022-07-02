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Несколько клубов РПЛ контактируют с агентом вингера сборной Гондураса Элиса

Фланговый нападающий «Бордо» Альберт Элис может продолжить карьеру в России.

Интерес клубов РПЛ к 26-летнему футболисту подтвердил его агент Хосе Луис Родригес Чавес.

«У Элиса все еще контракт с «Бордо», и чтобы его заполучить, нужно договориться с клубом. На данный момент мы открыты ко всем вариантам.

Мы общаемся с различными клубами из разных стран. Среди российских клубов интерес к Альберту тоже есть. Я общаюсь с несколькими клубами из РПЛ», – сказал агент.

  • Рыночная стоимость Элиса – 6,5 миллионов евро.
  • В составе «Бордо» он забил 9 мячей и сделал 1 ассист в 21 игре.
  • С 2014 года вингер выступает за сборную Гондураса – 12 голов в 55 матчах.

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Источник: Sport24

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