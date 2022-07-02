Несколько клубов РПЛ контактируют с агентом вингера сборной Гондураса Элиса

Фланговый нападающий «Бордо» Альберт Элис может продолжить карьеру в России.
Интерес клубов РПЛ к 26-летнему футболисту подтвердил его агент Хосе Луис Родригес Чавес.
«У Элиса все еще контракт с «Бордо», и чтобы его заполучить, нужно договориться с клубом. На данный момент мы открыты ко всем вариантам.
Мы общаемся с различными клубами из разных стран. Среди российских клубов интерес к Альберту тоже есть. Я общаюсь с несколькими клубами из РПЛ», – сказал агент.
- Рыночная стоимость Элиса – 6,5 миллионов евро.
- В составе «Бордо» он забил 9 мячей и сделал 1 ассист в 21 игре.
- С 2014 года вингер выступает за сборную Гондураса – 12 голов в 55 матчах.
Источник: Sport24