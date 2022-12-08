Агент Грегерсена отреагировал на слухи об интересе «Спартака» к защитнику «Бордо»

Центральный защитник «Бордо» Стиан Грегерсен может оказаться в «Спартаке».

По информации телеграм-канала «Спартак информ», московский клуб уже контактировал с представителем 27-летнего футболиста.

Однако агент норвежца Блаш Хоссейни это опроверг.

– «Спартак»? Пока ничего нет, никто из клуба со мной не связывался.

– Сам Стиан поехал бы в Россию, учитывая политическую обстановку?

– Политика не имеет никакого значения. Это футбол, он с политикой никак не связан. Не надо мешать эти два понятия.

В этом сезоне Грегерсен провел 13 матчей за «Бордо».

Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

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