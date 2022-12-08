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    Агент Грегерсена отреагировал на слухи об интересе «Спартака» к защитнику «Бордо»

    Центральный защитник «Бордо» Стиан Грегерсен может оказаться в «Спартаке».

    По информации телеграм-канала «Спартак информ», московский клуб уже контактировал с представителем 27-летнего футболиста.

    Однако агент норвежца Блаш Хоссейни это опроверг.

    – «Спартак»? Пока ничего нет, никто из клуба со мной не связывался.

    – Сам Стиан поехал бы в Россию, учитывая политическую обстановку?

    – Политика не имеет никакого значения. Это футбол, он с политикой никак не связан. Не надо мешать эти два понятия.

    • В этом сезоне Грегерсен провел 13 матчей за «Бордо».
    • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1754

      alefreddy 19 минут назад

      никто в открытую не будет раскрывать карты

      0
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      Рейтинг: +768

      SLADE2019 1 час назад

      Началось время для самых пустых новостей.

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