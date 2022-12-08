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  • Агент Грегерсена отреагировал на слухи об интересе «Спартака» к защитнику «Бордо»

Агент Грегерсена отреагировал на слухи об интересе «Спартака» к защитнику «Бордо»

8 декабря 2022, 10:34
2

Центральный защитник «Бордо» Стиан Грегерсен может оказаться в «Спартаке».

По информации телеграм-канала «Спартак информ», московский клуб уже контактировал с представителем 27-летнего футболиста.

Однако агент норвежца Блаш Хоссейни это опроверг.

– «Спартак»? Пока ничего нет, никто из клуба со мной не связывался.

– Сам Стиан поехал бы в Россию, учитывая политическую обстановку?

– Политика не имеет никакого значения. Это футбол, он с политикой никак не связан. Не надо мешать эти два понятия.

  • В этом сезоне Грегерсен провел 13 матчей за «Бордо».
  • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Спартак Бордо Грегерсен Стиан
Комментарии (2)
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SLADE2019
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alefreddy
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