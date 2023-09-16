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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Валансьен - Бордо
Валансьен - Бордо: обзор матча 16 сентября 2023
Валансьен
16.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 6 тур
1 : 2
Завершен
Бордо
63'
Д. Крузе
37'
А. Элис
89'
A. Pitu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валансьен - Бордо
89'
ГОЛ! 1:2!
A. Pitu
Пас отдал
З. Давиташвили
87'
Замена
Ж. Випотник
️️️️
A. Badji
Замена
Э. Юнг
️️️️
A. Boutoutaou
83'
78'
Замена
G. Weissbeck
️️️️
И. Сиссоко
71'
Замена
З. Давиташвили
️️️️
А. Элис
71'
Замена
A. Pitu
️️️️
Ж. Ливолан
Желтая карточка
А. Кноккарт
68'
ГОЛ! 1:1!
Д. Крузе
63'
Замена
N. Venema
️️️️
U. Bonnet
60'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Д. Буату
60'
Желтая карточка
J. Masson
59'
46'
Желтая карточка
А. Элис
43'
Желтая карточка
С. Грегерсен
37'
ГОЛ! 0:1!
А. Элис
Пас отдал
A. Badji
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
39
Джонатан Буату
ЦЗ
27
Allan Linguet
ЦЗ
13
Jordan Poha
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
23
Julien Masson
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
12
U. Bonnet
ЦФ
28
A. Boutoutaou
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
26
Малком Бокеле
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
18
Yohan Cassubie
ЦП
3
Жак Экоми
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
25
Aliou Badji
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
6
Саша Бансе
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
14
Nick Venema
ЦФ
14
J. Cuffaut
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
Бордо
23
Дави Руяр
ВР
24
Эммануэль Бьюмла
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
81
Marvin de Lima
ЦФ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
80
Alexi Pitu
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
3-2-3-2
16
13
5
4
27
39
Буату
23
28
Кошта
15
Крузе
28
12
2-5-1-2
13
26
Бокеле
2
Грегерсен
18
4
Диас
29
Ливолан
28
Сиссоко
3
Экоми
17
Элис
5
Барбе
25
39
Буату
93
Кноккарт
93
Кноккарт
39
Буату
12
14
14
12
28
29
Юнг
29
Юнг
28
17
Элис
22
Давиташвили
22
Давиташвили
17
Элис
28
Сиссоко
27
27
28
Сиссоко
29
Ливолан
80
80
29
Ливолан
25
9
Випотник
9
Випотник
25
Остались в запасе
Валансьен
Бордо
1
Lassana Diabate
ВР
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
6
Саша Бансе
ЦП
14
J. Cuffaut
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
23
Дави Руяр
ВР
24
Эммануэль Бьюмла
ЦП
81
Marvin de Lima
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
1
Lassana Diabate
ВР
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
6
Саша Бансе
ЦП
14
J. Cuffaut
ЦФ
Остались в запасе
23
Дави Руяр
ВР
24
Эммануэль Бьюмла
ЦП
81
Marvin de Lima
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Валансьен - Бордо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
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