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    Ариэль Якобс

    Тренер
    Имя Ариэль
    Фамилия Якобс
    Команда Валансьен
    Гражданство Бельгия
    Дата рождения 25 июля 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Валансьен 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.01.2023 Париж 3 : 1 Валансьен
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