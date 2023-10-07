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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бордо - Лаваль
Бордо - Лаваль: обзор матча 07 октября 2023
Бордо
07.10.2023, суббота, 16:00
Франция. Лига 2, 10 тур
0 : 1
Завершен
Лаваль
33'
M. Tchokounté
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бордо - Лаваль
90'
+1
Замена
Y. Balde
️️️️
S. Sanna
88'
Желтая карточка
W. Benard
Замена
A. Pitu
️️️️
К. Мишелен
84'
84'
Замена
Ж. Тель
️️️️
M. Tchokounté
84'
Замена
W. Benard
️️️️
J. Roye
Замена
Ж. Випотник
️️️️
Ж. Ливолан
64'
59'
Замена
P. Ouaneh
️️️️
П. Диав
59'
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
Р. Лабе Ласкари
Замена
M. de Lima
️️️️
Ж. Экоми
46'
Замена
G. Weissbeck
️️️️
Y. Cassubie
46'
Желтая карточка
Д. Игнатенко
35'
33'
ГОЛ! 0:1!
M. Tchokounté
Пас отдал
T. Vargas
28'
Желтая карточка
П. Диав
13'
Желтая карточка
M. Tchokounté
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
3
Жак Экоми
ЦП
18
Yohan Cassubie
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
17
Альберт Элис
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
75
Амин Черни
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
3
Marvin Baudry
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
4
Jimmy Roye
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Бордо
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
26
Малком Бокеле
ЦЗ
14
Mathias De Amorim
ЦП
81
Marvin de Lima
ЦФ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
80
Alexi Pitu
ЦФ
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
26
William Benard
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
9
Жордан Тель
ЦФ
2-5-2-1
13
2
Грегерсен
22
Мишелен
18
77
Игнатенко
4
Диас
29
Ливолан
3
Экоми
22
Давиташвили
17
Элис
5
Барбе
3-2-5
30
Самасса
23
Диав
3
7
75
Черни
23
18
4
6
3
Лабе Ласкари
39
3
Экоми
81
81
3
Экоми
18
27
27
18
29
Ливолан
9
Випотник
9
Випотник
29
Ливолан
22
Мишелен
80
80
22
Мишелен
6
23
23
6
23
Диав
15
15
23
Диав
4
26
26
4
3
Лабе Ласкари
28
Кадиль
28
Кадиль
3
Лабе Ласкари
18
9
Тель
9
Тель
18
Остались в запасе
Бордо
Лаваль
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
26
Малком Бокеле
ЦЗ
14
Mathias De Amorim
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
1
Maxime Hautbois
ВР
8
Titouan Thomas
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
Главный тренер
Оливье Фраполли
Остались в запасе
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
26
Малком Бокеле
ЦЗ
14
Mathias De Amorim
ЦП
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
8
Titouan Thomas
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Бордо - Лаваль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
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