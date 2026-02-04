04.02.2026, среда, 22:30
Франция. Кубок, 1/8 финала
Франция. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
3-5-1-1
40
Дескамп
16
Абнер
19
Ниахате
33
Хатебур
99
Нартей
23
Мортон
18
Мера
9
Карабец
22
Мата
10
Шулц
9
Эндрик
3-2-1-3
1
21
12
15
14
8
11
Мбайо
11
Камара
6
3
23
Мортон
6
Тессманн
6
Тессманн
23
Мортон
18
Мера
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
18
Мера
99
Нартей
45
Химбер
45
Химбер
99
Нартей
9
Карабец
9
Морейра
9
Морейра
9
Карабец
33
Хатебур
44
Амдани
44
Амдани
33
Хатебур
14
26
26
14
21
19
Селлуки
19
Селлуки
21
11
Мбайо
34
34
11
Мбайо
11
Камара
18
18
11
Камара
6
31
31
6
Остались в запасе
Лион
Лаваль
20
Лассине Диарра
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
39
Матис Де Карвалью
ОП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
30
Мамаду Самасса
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
25
Enzo Montet
ЦП
29
Mamadou Sidibé
ЦП
Главный тренер
Оливье Фраполли
Остались в запасе
20
Лассине Диарра
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
39
Матис Де Карвалью
ОП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
Остались в запасе
30
Мамаду Самасса
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
25
Enzo Montet
ЦП
29
Mamadou Sidibé
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Лион - Лаваль
2
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
7
Нарушения
11
12
Офсайды
4
0
Количество передач
550
202
Сейвы
6
4
Точность передач %
88
63
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Лаваля», 1/8 Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Лаваль»
- Матч будет транслировать «Спортс’’».
Источник: «Бомбардир»