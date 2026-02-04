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  • «Лион» – «Лаваль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026

«Лион» – «Лаваль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026

4 февраля, 21:20
Лион
04.02.2026, среда, 22:30
Франция. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Лаваль
80' Эндрик 90+4' M. Hautbois (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
(К) ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
99
Ной Нартей
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
18
Халис Мера
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Павел Шулц
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
21
C. Kouassi
ЦЗ
12
Mattéo Commaret
ЦЗ
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
14
Cyril Mandouki
ЦП
8
Titouan Thomas
ЦП
3
William Bianda
ЦФ
6
Sam Sanna
(К) ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Лион
20
Лассине Диарра
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
45
Реми Химбер
ЛВ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
44
Адиль Амдани
ЛВ
39
Матис Де Карвалью
ОП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
26
William Benard
ЦП
25
Enzo Montet
ЦП
29
Mamadou Sidibé
ЦП
19
Малик Селлуки
ПВ
34
Eros Maddy
ЦФ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
31
Mathis Houdayer
ЦФ
3-5-1-1
40
Дескамп
16
Абнер
19
Ниахате
33
Хатебур
99
Нартей
23
Мортон
18
Мера
9
Карабец
22
Мата
10
Шулц
9
Эндрик
3-2-1-3
1
21
12
15
14
8
11
Мбайо
11
Камара
6
3
23
Мортон
6
Тессманн
6
Тессманн
23
Мортон
18
Мера
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
18
Мера
99
Нартей
45
Химбер
45
Химбер
99
Нартей
9
Карабец
9
Морейра
9
Морейра
9
Карабец
33
Хатебур
44
Амдани
44
Амдани
33
Хатебур
14
26
26
14
21
19
Селлуки
19
Селлуки
21
11
Мбайо
34
34
11
Мбайо
11
Камара
18
18
11
Камара
6
31
31
6
Остались в запасе
Лион
Лаваль
20
Лассине Диарра
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
39
Матис Де Карвалью
ОП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
30
Мамаду Самасса
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
25
Enzo Montet
ЦП
29
Mamadou Sidibé
ЦП
Главный тренер
Оливье Фраполли
Остались в запасе
20
Лассине Диарра
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
39
Матис Де Карвалью
ОП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
Остались в запасе
30
Мамаду Самасса
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
25
Enzo Montet
ЦП
29
Mamadou Sidibé
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Лион - Лаваль
2
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
7
Нарушения
11
12
Офсайды
4
0
Количество передач
550
202
Сейвы
6
4
Точность передач %
88
63
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
6
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Лаваля», 1/8 Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Лаваль»

«Лион» – «Лаваль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Кубок Лаваль Лион
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