Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бордо - Гренобль
Бордо - Гренобль: обзор матча 10 февраля 2024
Бордо
10.02.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 24 тур
1 : 0
Завершен
Гренобль
4'
Ж. Випотник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бордо - Гренобль
Пенальти не реализован!
Й. Барбе
90'
+9
90'
+8
Желтая карточка
А. Монфрей
90'
+4
Желтая карточка
N. Ntolla
Желтая карточка
Н. Нжие
90'
+2
Замена
К. Мишелен
️️️️
М. Бокеле
84'
82'
Замена
Э. Сильвестр
️️️️
D. Rigo
Замена
Н. Нжие
️️️️
Ж. Випотник
80'
Замена
П. Диас
️️️️
G. Weissbeck
80'
79'
Замена
N. Ntolla
️️️️
В. Постолачи
79'
Замена
M. Xantippe
️️️️
M. Tourraine
69'
Желтая карточка
M. Tourraine
68'
Замена
S. Touray
️️️️
Н. Мбемба
68'
Замена
А. Саньянг
️️️️
А. Сбаи
Замена
Y. Cassubie
️️️️
Д. Игнатенко
60'
Замена
З. Давиташвили
️️️️
Ж. Ливолан
60'
Желтая карточка
М. Бокеле
21'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Випотник
Пас отдал
А. Элис
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
5
Йоанн Барбе
(К)
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
6
Адриен Монфрей
ЦЗ
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
10
Амин Сбаи
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
22
Клеман Мишелен
ПЗ
4
Педро Диас
ЦП
18
Yohan Cassubie
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
11
Нфансу Нжие
ЦФ
47
Julien Vetro
ЦФ
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
14
Loïc Nestor
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
22
Natanael Ntolla
ЦФ
2-4-1-3
30
Юнссон
12
Н'Симба
26
Бокеле
24
Бьюмла
28
Сиссоко
77
Игнатенко
29
Ливолан
17
Элис
5
Барбе
9
Випотник
27
4-3-3
1
Мобле
29
Пакье
39
4
Диарра
6
Монфрей
26
Мбемба
25
Валь
6
10
Сбаи
75
Жозеф
9
Постолачи
26
Бокеле
22
Мишелен
22
Мишелен
26
Бокеле
27
4
Диас
4
Диас
27
77
Игнатенко
18
18
77
Игнатенко
29
Ливолан
22
Давиташвили
22
Давиташвили
29
Ливолан
9
Випотник
11
Нжие
11
Нжие
9
Випотник
39
27
27
39
6
10
Сильвестр
10
Сильвестр
6
10
Сбаи
7
Саньянг
7
Саньянг
10
Сбаи
26
Мбемба
22
22
26
Мбемба
9
Постолачи
22
22
9
Постолачи
Остались в запасе
Бордо
Гренобль
13
Rafał Strączek
ВР
47
Julien Vetro
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
16
Бобби Аллен
ВР
14
Loïc Nestor
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
47
Julien Vetro
ЦФ
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
14
Loïc Nestor
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Бордо - Гренобль
2
3
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
8
Нарушения
13
13
Офсайды
1
0
Количество передач
418
406
Сейвы
5
4
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Faouzi Benchabane, France
Стадион:
Matmut Atlantique, Bordeaux
Новости команд
Все
Бордо
Гренобль
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
1 августа
10
«Балтика» подпишет 194-сантиметрового защитника из Франции
1 августа
2
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
1 августа
10
«Балтика» подпишет 194-сантиметрового защитника из Франции
1 августа
2
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции
2023.02.10 08:38
1
Кубок Франции. «Монако» победил «Гренобль», Головин вышел на поле на 75-й минуте
2021.02.10 18:44
2
Головин остался в запасе «Монако» на матч Кубка Франции с «Греноблем»
2021.02.10 16:26
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+