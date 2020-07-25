Головин остался в запасе «Монако» на матч Кубка Франции с «Греноблем»

Раз Бен-Йеддер и Головин в запасе, значит тренер их бережет на более
ответственные игры в чемпионате Франции.
Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 1/32 финала Кубка Франции с «Греноблем». Россиянин Александр Головин начнет встречу на скамейке запасных.
«Монако»: Майецки, Агилар, Дисаси, Матсима, Балло-Туре, Диоп, Мийо, Матацо, Фабрегас, Йоветич, Пеллегри.
Запасные: Леком, Каю Энрике, Марипан, Чуаэми, Головин, Дьятта, Флорентину, Геббельс, Бен-Йеддер.
- Игра начнется в 16:45 по московскому времени.