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    Головин остался в запасе «Монако» на матч Кубка Франции с «Греноблем»

    Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 1/32 финала Кубка Франции с «Греноблем». Россиянин Александр Головин начнет встречу на скамейке запасных.

    «Монако»: Майецки, Агилар, Дисаси, Матсима, Балло-Туре, Диоп, Мийо, Матацо, Фабрегас, Йоветич, Пеллегри.

    Запасные: Леком, Каю Энрике, Марипан, Чуаэми, Головин, Дьятта, Флорентину, Геббельс, Бен-Йеддер.

    • Игра начнется в 16:45 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15327

      vladimir-7 1 час назад

      Раз Бен-Йеддер и Головин в запасе, значит тренер их бережет на более
      ответственные игры в чемпионате Франции.

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