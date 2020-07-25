Головин остался в запасе «Монако» на матч Кубка Франции с «Греноблем»

Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 1/32 финала Кубка Франции с «Греноблем». Россиянин Александр Головин начнет встречу на скамейке запасных.

«Монако»: Майецки, Агилар, Дисаси, Матсима, Балло-Туре, Диоп, Мийо, Матацо, Фабрегас, Йоветич, Пеллегри.

Запасные: Леком, Каю Энрике, Марипан, Чуаэми, Головин, Дьятта, Флорентину, Геббельс, Бен-Йеддер.