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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бордо - Амьен
Бордо - Амьен: обзор матча 26 августа 2023
Бордо
26.08.2023, суббота, 16:00
Франция. Лига 2, 4 тур
2 : 0
Завершен
Амьен
48'
Ж. Випотник
56'
G. Weissbeck
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бордо - Амьен
90'
+2
Замена
O. Gene
️️️️
K. Kaiboue
Желтая карточка
К. Мишелен
82'
75'
Замена
M. Fofana
️️️️
Ж. Гелин
Замена
М. Бокеле
️️️️
С. Грегерсен
71'
Замена
Ж. Ливолан
️️️️
A. Pitu
71'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
G. Weissbeck
71'
66'
Замена
А. Тапсоба
️️️️
A. Ciss
ГОЛ! 2:0!
G. Weissbeck
56'
Желтая карточка
В. Н'Симба
50'
Желтая карточка
П. Диас
50'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Випотник
48'
Замена
Ж. Випотник
️️️️
A. Badji
45'
Желтая карточка
З. Давиташвили
36'
29'
Желтая карточка
K. Kaiboue
Желтая карточка
A. Pitu
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
4
Педро Диас
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
25
Aliou Badji
ЦФ
80
Alexi Pitu
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
50
Antoine Leautey
ЦФ
18
Amadou Ciss
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Бордо
16
Alane Bedfian
ВР
26
Малком Бокеле
ЦЗ
14
Mathias De Amorim
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
9
Жан Випотник
ЦФ
81
Marvin de Lima
ЦФ
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
17
Mamadou Fofana
ЦП
30
Owen Gene
ЦП
15
Youssouf Assogba
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
11
Mathis Touho
ЦФ
3-2-1-4
13
12
Н'Симба
2
Грегерсен
22
Мишелен
4
Диас
77
Игнатенко
22
Давиташвили
5
Барбе
80
25
27
4-1-1-1-3
1
Гютне
14
Корчиа
25
Гелин
3
Опоку
11
Уаттара
2
Фофана
22
5
Какута
14
Мафута
18
50
2
Грегерсен
26
Бокеле
26
Бокеле
2
Грегерсен
80
29
Ливолан
29
Ливолан
80
27
28
Сиссоко
28
Сиссоко
27
25
9
Випотник
9
Випотник
25
25
Гелин
17
17
25
Гелин
22
30
30
22
18
15
Тапсоба
15
Тапсоба
18
Остались в запасе
Бордо
Амьен
16
Alane Bedfian
ВР
14
Mathias De Amorim
ЦП
81
Marvin de Lima
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
15
Youssouf Assogba
ЦФ
11
Mathis Touho
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
16
Alane Bedfian
ВР
14
Mathias De Amorim
ЦП
81
Marvin de Lima
ЦФ
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
15
Youssouf Assogba
ЦФ
11
Mathis Touho
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Бордо - Амьен
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
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