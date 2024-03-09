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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бордо - Кевийи
Бордо - Кевийи: обзор матча 09 марта 2024
Бордо
09.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 28 тур
0 : 0
Завершен
Кевийи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бордо - Кевийи
Желтая карточка
Д. Игнатенко
90'
+5
Замена
И. Сиссоко
️️️️
М. Бокеле
90'
+2
88'
Замена
Д. Вилль Поа
️️️️
Н. Кадиу
88'
Замена
A. Do Marcolino
️️️️
М. Камара
81'
Замена
С. Фортеш
️️️️
G. Gbelle
Замена
Ж. Ливолан
️️️️
A. Pitu
78'
Замена
Ж. Экоми
️️️️
M. de Lima
78'
73'
Замена
С. Сумано
️️️️
К. Кулибали
50'
Желтая карточка
A. Batisse
46'
Замена
С. Лорик
️️️️
J. Pendant
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
22
Клеман Мишелен
ПЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
5
Йоанн Барбе
(К)
ЦФ
80
Alexi Pitu
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
47
Julien Vetro
ЦФ
81
Marvin de Lima
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
8
Antoine Batisse
ЦЗ
3
Till Cissokho
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
17
Густаво Сангаре
ОП
14
Garland Gbelle
(К)
ЦП
8
Ноа Кадиу
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
44
Бальтасар Пьерре
ЦФ
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
3
Жак Экоми
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
18
Yohan Cassubie
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЦП
11
Нфансу Нжие
ЦФ
Кевийи
16
Кейн Боннви
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
69
Йохан Рош
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
2-2-1-5
30
Юнссон
22
Мишелен
26
Бокеле
77
Игнатенко
4
Диас
22
Давиташвили
80
81
47
9
Випотник
5
Барбе
3-1-2-4
1
Лерой
58
Сиссоко
3
8
17
Сангаре
14
8
Кадиу
44
Пьерре
7
11
Камара
17
Кулибали
81
3
Экоми
3
Экоми
81
26
Бокеле
28
Сиссоко
28
Сиссоко
26
Бокеле
80
29
Ливолан
29
Ливолан
80
7
2
Лорик
2
Лорик
7
14
15
Фортеш
15
Фортеш
14
8
Кадиу
31
Поа
31
Поа
8
Кадиу
17
Кулибали
99
Сумано
99
Сумано
17
Кулибали
11
Камара
41
41
11
Камара
Остались в запасе
Бордо
Кевийи
13
Rafał Strączek
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
18
Yohan Cassubie
ЦП
11
Нфансу Нжие
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
16
Кейн Боннви
ВР
69
Йохан Рош
ЦФ
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
18
Yohan Cassubie
ЦП
11
Нфансу Нжие
ЦФ
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
69
Йохан Рош
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Бордо - Кевийи
1
1
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
14
15
Количество передач
585
289
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
71
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
10
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Информация о матче
Главный судья:
Ahmed Taleb, France
Стадион:
Matmut Atlantique, Bordeaux
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