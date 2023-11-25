Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Париж - Бордо
Париж - Бордо: обзор матча 25 ноября 2023
Париж
25.11.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 15 тур
1 : 2
Завершен
Бордо
12'
И. Кеббаль (П)
7'
G. Weissbeck
90+3'
Й. Барбе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Париж - Бордо
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Й. Барбе
Пас отдал
A. Pitu
85'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
З. Давиташвили
Замена
O. Sissoko
️️️️
A. Gory
84'
Замена
С. Алакуш
️️️️
A. Pembélé
75'
70'
Замена
A. Pitu
️️️️
Ж. Ливолан
70'
Замена
M. de Lima
️️️️
G. Weissbeck
69'
Замена
А. Элис
️️️️
П. Диас
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Кеббаль
12'
7'
ГОЛ! 0:1!
G. Weissbeck
Пас отдал
Ж. Ливолан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
25
Yoan Koré
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
22
Jules Gaudin
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
14
Cyril Mandouki
(К)
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Alimani Gory
ЦФ
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
2
Andy Pembélé
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
29
Жереми Ливолан
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
3
Жак Экоми
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
9
Жан Випотник
ЦФ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
5
Йоанн Барбе
(К)
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Париж
44
Иван Филипович
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
24
Йоан Демонси
ЦП
33
Dimitri Colau
ЦП
17
Мохамаду Канте
ЦП
18
Omar Sissoko
ЦП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Бордо
23
Дави Руяр
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
24
Jean Marcelin
ЦЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
80
Alexi Pitu
ЦФ
81
Marvin de Lima
ЦФ
3-3-1-3
16
13
Дабила
25
5
Мбоу
22
17
Камара
14
10
Кеббаль
2
9
Лукембила
11
2-4-1-3
13
26
Бокеле
2
Грегерсен
4
Диас
77
Игнатенко
3
Экоми
29
Ливолан
22
Давиташвили
5
Барбе
27
9
Випотник
2
22
Алакуш
22
Алакуш
2
11
18
18
11
22
Давиташвили
28
Сиссоко
28
Сиссоко
22
Давиташвили
4
Диас
17
Элис
17
Элис
4
Диас
29
Ливолан
80
80
29
Ливолан
27
81
81
27
Остались в запасе
Париж
Бордо
44
Иван Филипович
ВР
24
Йоан Демонси
ЦП
33
Dimitri Colau
ЦП
17
Мохамаду Канте
ЦП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
23
Дави Руяр
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
24
Jean Marcelin
ЦЗ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
24
Йоан Демонси
ЦП
33
Dimitri Colau
ЦП
17
Мохамаду Канте
ЦП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Остались в запасе
23
Дави Руяр
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
24
Jean Marcelin
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Париж - Бордо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Абделатиф Херраджи
Стадион:
Stade Sebastien Charlety, Paris
Новости команд
Все
Париж
Бордо
«Брест» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига 1: шансы «Бреста» и «Парижа» на победу в матче 12-го тура
26 ноября
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
«Брест» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига 1: шансы «Бреста» и «Парижа» на победу в матче 12-го тура
26 ноября
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+