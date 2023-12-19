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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Дюнкерк - Бордо
Дюнкерк - Бордо: обзор матча 19 декабря 2023
Дюнкерк
19.12.2023, вторник, 22:45
Франция. Лига 2, 19 тур
0 : 2
Завершен
Бордо
4'
Ж. Випотник
70'
А. Элис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дюнкерк - Бордо
Желтая карточка
H. Gambor
90'
+5
84'
Замена
M. de Lima
️️️️
З. Давиташвили
84'
Замена
С. Грегерсен
️️️️
J. Marcelin
Замена
M. Guel
️️️️
Б. Юссуф
77'
Замена
T. Keita
️️️️
R. Boissier
73'
Замена
J. Anziani
️️️️
S. Baghdadi
73'
70'
ГОЛ! 0:2!
А. Элис
Пас отдал
В. Н'Симба
Желтая карточка
R. Boissier
69'
62'
Замена
А. Элис
️️️️
Ж. Ливолан
61'
Замена
A. Pitu
️️️️
И. Сиссоко
59'
Желтая карточка
М. Бокеле
36'
Замена
М. Бокеле
️️️️
К. Мишелен
22'
Желтая карточка
Д. Игнатенко
Желтая карточка
О. Санганте
10'
4'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Випотник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюнкерк
16
Arnaud Balijon
ВР
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
12
Билли Куметио
ЦЗ
28
Йохан Билинги
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
14
Ibrahima Sy
ЦП
10
Remy Boissier
ЦП
18
Enzo Bardeli
ЦП
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
24
Jean Marcelin
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
4
Педро Диас
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
9
Жан Випотник
ЦФ
5
Йоанн Барбе
(К)
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Дюнкерк
40
Люка Лавалле
ВР
44
Tidiane Keita
ЦП
20
Julien Anziani
ЦП
17
M. Guel
ЦФ
10
Ángel Orelien
ЦФ
12
C. Senneville
ЦФ
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
Бордо
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
3
Жак Экоми
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
80
Alexi Pitu
ЦФ
81
Marvin de Lima
ЦФ
3-2-3-1
16
12
Куметио
28
Билинги
82
4
Фернандес
17
Юссуф
14
10
18
5
3-4-1-2
13
22
Мишелен
24
12
Н'Симба
77
Игнатенко
29
Ливолан
28
Сиссоко
4
Диас
22
Давиташвили
5
Барбе
9
Випотник
10
44
44
10
5
20
20
5
17
Юссуф
17
17
17
Юссуф
24
2
Грегерсен
2
Грегерсен
24
22
Мишелен
26
Бокеле
26
Бокеле
22
Мишелен
29
Ливолан
17
Элис
17
Элис
29
Ливолан
28
Сиссоко
80
80
28
Сиссоко
22
Давиташвили
81
81
22
Давиташвили
Остались в запасе
Дюнкерк
Бордо
40
Люка Лавалле
ВР
10
Ángel Orelien
ЦФ
12
C. Senneville
ЦФ
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Жак Экоми
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
40
Люка Лавалле
ВР
10
Ángel Orelien
ЦФ
12
C. Senneville
ЦФ
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
Остались в запасе
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Жак Экоми
ЦП
Главный тренер
Пьер Вебо
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Дюнкерк - Бордо
3
2
Всего ударов по воротам
6
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
4
7
Офсайды
1
0
Количество передач
158
265
Сейвы
0
2
Точность передач %
82
90
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
0
2
Матчи команд
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Thierry Bouille, France
Стадион:
Стад Марсель-Трибю
Новости команд
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