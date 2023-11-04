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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бастия - Бордо
Бастия - Бордо: обзор матча 04 ноября 2023
Бастия
04.11.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 13 тур
3 : 1
Завершен
Бордо
9'
B. Santelli
18'
Ф. Бонерт
68'
B. Santelli
78'
Ж. Ливолан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бастия - Бордо
Желтая карточка
K. Djoco
90'
+3
Желтая карточка
T. Ducrocq
83'
Замена
F. Tomi
️️️️
C. Vincent
83'
Замена
Ш. Траоре
️️️️
Д. Ленар
82'
Желтая карточка
C. Vincent
80'
78'
ГОЛ! 3:1!
Ж. Ливолан
Пас отдал
A. Pitu
Замена
K. Djoco
️️️️
B. Santelli
77'
77'
Замена
Ж. Ливолан
️️️️
M. de Lima
73'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
З. Давиташвили
73'
Замена
A. Badji
️️️️
Y. Cassubie
Замена
Р. Япи
️️️️
Ф. Бонерт
71'
ГОЛ! 3:0!
B. Santelli
Пас отдал
C. Vincent
68'
61'
Желтая карточка
Й. Барбе
60'
Замена
Ж. Экоми
️️️️
В. Н'Симба
60'
Замена
A. Pitu
️️️️
G. Weissbeck
ГОЛ! 2:0!
Ф. Бонерт
Пас отдал
Д. Ленар
18'
ГОЛ! 1:0!
B. Santelli
Пас отдал
T. Ducrocq
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
66
Jocelyn Janneh
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
7
Christophe Vincent
(К)
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
19
Migouel Alfarela
ЦФ
9
Benjamin Santelli
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Бордо
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
18
Yohan Cassubie
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
81
Marvin de Lima
ЦФ
5
Йоанн Барбе
(К)
ЦФ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
9
Felix Tomi
ЦП
11
Секу Лега
ЦФ
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
3
Жак Экоми
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
80
Alexi Pitu
ЦФ
25
Aliou Badji
ЦФ
3-4-3
30
Пласид
4
95
Кейта
99
Оку
66
7
25
14
Ленар
4
Бонерт
9
19
3-2-1-4
30
Юнссон
26
Бокеле
22
Мишелен
12
Н'Симба
18
4
Диас
22
Давиташвили
9
Випотник
27
5
Барбе
81
14
Ленар
22
Траоре
22
Траоре
14
Ленар
4
Бонерт
27
Япи
27
Япи
4
Бонерт
7
9
9
7
9
9
9
9
12
Н'Симба
3
Экоми
3
Экоми
12
Н'Симба
81
29
Ливолан
29
Ливолан
81
22
Давиташвили
28
Сиссоко
28
Сиссоко
22
Давиташвили
27
80
80
27
18
25
25
18
Остались в запасе
Бастия
Бордо
23
Julien Fabri
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
11
Секу Лега
ЦФ
13
Rafał Strączek
ВР
77
Данил Игнатенко
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
11
Секу Лега
ЦФ
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
77
Данил Игнатенко
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Бастия - Бордо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Матье Вернис
Стадион:
Stade Armand Cesari, Bastia
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