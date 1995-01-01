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Julien Fabri
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Испания вышла в плей-офф Евро-2024, победив действующего чемпиона Италию! Смотрите обзор топ-матча на RUTUBE
08:16
«Ювентус» может отдать Кьезу в обмен на одного из двух игроков «Манчестер Юнайтед»
05:48
Футболист «Краснодара» согласовал контракт с «Карабахом»
05:03
Кубок Америки. Перу и Чили сыграли в нулевую ничью. Игрок ЦСКА Давила отметился предупреждением
04:14
Президент «Аль-Иттихада» заявил, что клуб уволил главного тренера из-за Бензема
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Все новости
07:15
«Бавария» близка к покупке футболиста «Кристал Пэлас» Олисе
06:48
Футболист Австрии Забитцер прокомментировал победу над Польшей
06:34
Игроки Франции не забили ни одного мяча за два матча Евро-2024
3
06:23
Экс-игрок «Рубина» поделился мнением о Нобоа
06:07
В «Фенербахче» отреагировали на слухи о возможном переходе игрока «Зенита»
05:59
Черногорский полузащитник Лончар близок к переходу в клуб РПЛ
05:36
Экс-игрок «Зенита» высказался о перспективах сборной Португалии на Евро-2024
05:25
Агент бразильского вингера «Балтики» высказался о будущем игрока в клубе
05:09
Рианчо отреагировал на победу сборной Испании над Италией
04:40
Автор первого гола Украины на Евро-2024 высказался о победе над Словакией
2
04:24
Ван Дейк – о голе Симонса в матче с Францией: «До сих пор уверен, что там все было по правилам»
04:04
Канте – о ничьей с Нидерландами: «По игре в обороне нам сложно предъявить претензии»
03:54
Балахнин оценил игру Кварацхелии на Евро-2024
03:44
Куман оценил решение арбитра отменить гол Симонса в матче с Францией
2
03:26
«Ювентус» заинтересован в покупке лидера «Ниццы»
03:18
Гризманн оценил свою игру в матче со сборной Нидерландов
03:11
Руни объяснил, чего не хватает сборной Англии на Евро-2024
03:04
Форвард сборной Украины высказался о победе над Словакией
02:49
Генич высказался об игре сборной Австрии в матче с Польшей
02:39
В МИД РФ жестко отреагировали на баннер с требованием вернуть выборы на Украине на матче Евро-2024
1
02:20
Футболист сборной Украины – о победе над Словакией: «Подлинное свидетельство нашей силы воли
3
02:10
Левандовски отреагировал на вылет Польши с Евро-2024
9
02:00
«Бавария» ведет переговоры об аренде игрока сборной Нидерландов
01:54
Жиру высказался о нулевой ничьей с Нидерландами
01:48
«Локомотив» заинтересован в переходе Бакаева
1
01:44
Экс-игрок «Химок» оценил игру сборной Сербии на Евро-2024
01:39
Зинченко прокомментировал победу сборной Украины над Словакией
1
01:30
Переход Кордобы в «Спартак» сорвался, Польша первой вылетела с Евро, на матче Украины требовали выборы и другие новости
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Julien Fabri
Julien Fabri
#23 | Вратарь
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Julien Fabri
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