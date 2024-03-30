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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бордо - Париж
Бордо - Париж: обзор матча 30 марта 2024
Бордо
30.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 30 тур
3 : 3
Завершен
Париж
42'
З. Давиташвили
48'
Й. Барбе
90'
П. Диас
34'
Н. Дико
38'
J. Gaudin
52'
И. Кеббаль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бордо - Париж
Желтая карточка
Ж. Ливолан
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
C. Mandouki
90'
+1
Желтая карточка
М. Мбоу
ГОЛ! 3:3!
П. Диас
Пас отдал
З. Давиташвили
90'
Замена
J. Marcelin
️️️️
М. Бокеле
88'
88'
Замена
М. Туре
️️️️
Н. Дико
Желтая карточка
Й. Барбе
82'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
A. Pitu
79'
79'
Замена
Т. Оллила
️️️️
J. Gaudin
78'
Замена
П. Ласн
️️️️
Л. Дусе
70'
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
A. Jabbari
66'
Желтая карточка
С. Шергуи
52'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
И. Кеббаль
ГОЛ! 2:2!
Й. Барбе
48'
Замена
Ж. Экоми
️️️️
Э. Бьюмла
46'
ГОЛ! 1:2!
З. Давиташвили
Пас отдал
М. Бокеле
42'
38'
ГОЛ! 0:2!
J. Gaudin
Пас отдал
A. Jabbari
35'
Желтая карточка
A. Jabbari
34'
ГОЛ! 0:1!
Н. Дико
Пас отдал
A. Jabbari
Желтая карточка
Э. Бьюмла
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
22
Клеман Мишелен
ПЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
5
Йоанн Барбе
(К)
ЦФ
80
Alexi Pitu
ЦФ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
22
Jules Gaudin
ЦП
14
Cyril Mandouki
(К)
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
3
Жак Экоми
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
47
Julien Vetro
ЦФ
Париж
44
Иван Филипович
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
21
Мохамед Туре
ЦФ
2-3-1-4
30
Юнссон
22
Мишелен
26
Бокеле
24
Бьюмла
4
Диас
29
Ливолан
22
Давиташвили
5
Барбе
9
Випотник
27
80
3-1-3-1-2
16
13
Дабила
31
Шергуи
5
Мбоу
44
Дусе
22
14
17
Камара
10
Кеббаль
12
Дико
99
26
Бокеле
24
24
26
Бокеле
24
Бьюмла
3
Экоми
3
Экоми
24
Бьюмла
80
28
Сиссоко
28
Сиссоко
80
22
5
Оллила
5
Оллила
22
44
Дусе
6
Ласн
6
Ласн
44
Дусе
99
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
99
12
Дико
21
Туре
21
Туре
12
Дико
Остались в запасе
Бордо
Париж
13
Rafał Strączek
ВР
47
Julien Vetro
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
44
Иван Филипович
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
47
Julien Vetro
ЦФ
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Бордо - Париж
3
4
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
11
24
Офсайды
1
1
Количество передач
450
360
Сейвы
4
4
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Faouzi Benchabane, France
Стадион:
Matmut Atlantique, Bordeaux
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