Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Аяччо - Бордо
Аяччо - Бордо: обзор матча 21 августа 2023
Аяччо
21.08.2023, понедельник, 21:45
Франция. Лига 2, 3 тур
0 : 0
Завершен
Бордо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - Бордо
89'
Желтая карточка
A. Badji
Желтая карточка
М. Альфонс
89'
87'
Желтая карточка
A. Pitu
87'
Замена
Ж. Экоми
️️️️
G. Weissbeck
Замена
И. Шегра
️️️️
С. Баяла
74'
74'
Замена
М. Бокеле
️️️️
Э. Бьюмла
74'
Замена
Ж. Випотник
️️️️
З. Давиташвили
Замена
Т. Мангани
️️️️
В. Марчетти
68'
Замена
М. Эль-Идрисси
️️️️
Y. Bammou
68'
66'
Замена
A. Pitu
️️️️
Ж. Ливолан
Замена
М. Альфонс
️️️️
М. Сумано
57'
Вторая желтая
J. Benhaim
54'
Желтая карточка
Т. Жаболь-Фолькарелли
45'
+2
Желтая карточка
J. Benhaim
32'
13'
Желтая карточка
К. Мишелен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
1
Mathieu Michel
ВР
23
Tony Strata
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
26
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
9
Мусса Сумано
ЦФ
19
Yacine Bammou
ЦФ
11
Сирил Баяла
ЦФ
25
Julien Benhaim
ЦФ
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
25
Aliou Badji
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
77
Berahino Saido
ЦП
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
21
Иван Шегра
ПВ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Бордо
23
Дави Руяр
ВР
26
Малком Бокеле
ЦЗ
3
Жак Экоми
ЦП
18
Yohan Cassubie
ЦП
14
Mathias De Amorim
ЦП
80
Alexi Pitu
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
3-1-1-1-4
1
23
21
Авинел
5
Видаль
4
Марчетти
26
Жаболь-Фолькарелли
7
Нури
9
Сумано
25
11
Баяла
19
2-4-1-3
13
22
Мишелен
12
Н'Симба
77
Игнатенко
4
Диас
29
Ливолан
24
Бьюмла
22
Давиташвили
25
5
Барбе
27
9
Сумано
2
Альфонс
2
Альфонс
9
Сумано
4
Марчетти
6
Мангани
6
Мангани
4
Марчетти
11
Баяла
21
Шегра
21
Шегра
11
Баяла
19
9
Эль-Идрисси
9
Эль-Идрисси
19
24
Бьюмла
26
Бокеле
26
Бокеле
24
Бьюмла
27
3
Экоми
3
Экоми
27
29
Ливолан
80
80
29
Ливолан
22
Давиташвили
9
Випотник
9
Випотник
22
Давиташвили
Остались в запасе
Аяччо
Бордо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
77
Berahino Saido
ЦП
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
23
Дави Руяр
ВР
18
Yohan Cassubie
ЦП
14
Mathias De Amorim
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
77
Berahino Saido
ЦП
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
Остались в запасе
23
Дави Руяр
ВР
18
Yohan Cassubie
ЦП
14
Mathias De Amorim
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Аяччо - Бордо
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Новости команд
Все
Аяччо
Бордо
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
2024.02.25 15:41
2
Панюков рассказал о любви экс-игрока «Аяччо» к Путину: «Это мой герой!»
2023.10.23 22:18
Панюков вспомнил, как угощал партнеров по «Аяччо» русской водкой: «Они чуть с ума не сошли, слезы текли из глаз»
2023.10.23 19:45
5
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
2023.05.15 07:55
Месси – худший игрок «ПСЖ» в матче с «Аяччо» (Goal)
2023.05.14 12:17
1
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+