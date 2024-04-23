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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бордо - Дюнкерк
Бордо - Дюнкерк: обзор матча 23 апреля 2024
Бордо
23.04.2024, вторник, 21:45
Франция. Лига 2, 34 тур
2 : 0
Завершен
Дюнкерк
38'
Ж. Випотник
46'
З. Давиташвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бордо - Дюнкерк
90'
Замена
R. Boissier
️️️️
Ж. Гбамен
79'
Желтая карточка
Л. Бессил
Замена
М. Бокеле
️️️️
J. Marcelin
75'
Замена
Ж. Ливолан
️️️️
A. Pitu
75'
Замена
Y. Cassubie
️️️️
Д. Игнатенко
74'
64'
Замена
Л. Бессил
️️️️
A. Ba
64'
Замена
S. Baghdadi
️️️️
J. Anziani
ГОЛ! 2:0!
З. Давиташвили
Пас отдал
Ж. Випотник
46'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Випотник
Пас отдал
G. Weissbeck
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
24
Jean Marcelin
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
4
Педро Диас
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
5
Йоанн Барбе
(К)
ЦФ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
80
Alexi Pitu
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Дюнкерк
30
Мохамед Коне
ВР
2
Alioune Ba
ЦЗ
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
20
Julien Anziani
ЦП
18
Enzo Bardeli
ЦП
80
Жессим Яссин
ЦФ
18
Гаэтан Курте
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
26
Малком Бокеле
ПЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
18
Yohan Cassubie
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЦП
Дюнкерк
16
Arnaud Balijon
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
10
Remy Boissier
ЦП
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
24
Elhadj Bah
ЦФ
3-2-1-4
30
Юнссон
12
Н'Симба
24
22
Мишелен
4
Диас
77
Игнатенко
22
Давиташвили
5
Барбе
80
9
Випотник
27
3-3-2-2
30
Коне
26
Санганте
4
Лагэ
15
17
Юссуф
5
Гбамен
2
20
18
18
Курте
80
Яссин
24
26
Бокеле
26
Бокеле
24
77
Игнатенко
18
18
77
Игнатенко
80
29
Ливолан
29
Ливолан
80
2
29
Бессил
29
Бессил
2
5
Гбамен
10
10
5
Гбамен
20
5
5
20
Остались в запасе
Бордо
Дюнкерк
13
Rafał Strączek
ВР
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
16
Arnaud Balijon
ВР
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
24
Elhadj Bah
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
Остались в запасе
16
Arnaud Balijon
ВР
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
24
Elhadj Bah
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Пьер Вебо
Статистика матча Бордо - Дюнкерк
1
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
10
4
Нарушения
12
10
Офсайды
1
2
Количество передач
450
494
Сейвы
1
6
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Главный судья:
Mickael Leleu, France
Стадион:
Matmut Atlantique, Bordeaux
Новости команд
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Бордо
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