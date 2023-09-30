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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Гренобль - Бордо
Гренобль - Бордо: обзор матча 30 сентября 2023
Гренобль
30.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 9 тур
2 : 0
Завершен
Бордо
15'
В. Постолачи
90+1'
S. Touray
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гренобль - Бордо
ГОЛ! 2:0!
S. Touray
90'
+1
Замена
L. Nestor
️️️️
Э. Сильвестр
88'
75'
Замена
A. Badji
️️️️
Ж. Випотник
75'
Замена
Ж. Ливолан
️️️️
G. Weissbeck
Замена
P. Meissa Ba
️️️️
В. Постолачи
72'
Замена
S. Touray
️️️️
J. Benet
72'
66'
Замена
A. Pitu
️️️️
А. Элис
66'
Замена
М. Бокеле
️️️️
К. Мишелен
Замена
N. Ntolla
️️️️
А. Саньянг
64'
60'
Желтая карточка
Ж. Экоми
Желтая карточка
M. Tourraine
58'
Желтая карточка
J. Benet
48'
Замена
Л. Жозеф
️️️️
А. Сбаи
46'
42'
Желтая карточка
К. Мишелен
ГОЛ! 1:0!
В. Постолачи
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
6
Адриен Монфрей
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
7
Абдули Саньянг
ЦФ
21
Jessy Benet
ЦФ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
10
Амин Сбаи
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
3
Жак Экоми
ЦП
18
Yohan Cassubie
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
17
Альберт Элис
ПВ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
22
Natanael Ntolla
ЦФ
14
Loïc Nestor
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
Бордо
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
26
Малком Бокеле
ЦЗ
14
Mathias De Amorim
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЦП
80
Alexi Pitu
ЦФ
25
Aliou Badji
ЦФ
4-2-4
1
Мобле
39
6
Монфрей
4
Диарра
29
Пакье
10
Сильвестр
6
7
Саньянг
10
Сбаи
9
Постолачи
21
2-3-2-3
13
22
Мишелен
2
Грегерсен
3
Экоми
18
4
Диас
17
Элис
22
Давиташвили
9
Випотник
5
Барбе
27
7
Саньянг
22
22
7
Саньянг
10
Сильвестр
14
14
10
Сильвестр
21
22
22
21
10
Сбаи
75
Жозеф
75
Жозеф
10
Сбаи
9
Постолачи
5
5
9
Постолачи
22
Мишелен
26
Бокеле
26
Бокеле
22
Мишелен
27
29
Ливолан
29
Ливолан
27
17
Элис
80
80
17
Элис
9
Випотник
25
25
9
Випотник
Остались в запасе
Гренобль
Бордо
16
Бобби Аллен
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
Главный тренер
Франк Риззетто
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
14
Mathias De Amorim
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
Остались в запасе
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
14
Mathias De Amorim
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
Главный тренер
Франк Риззетто
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Гренобль - Бордо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
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