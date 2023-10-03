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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бордо - Кан
Бордо - Кан: обзор матча 03 октября 2023
Бордо
03.10.2023, вторник, 19:45
Франция. Лига 2, 7 тур
1 : 1
Завершен
Кан
34'
З. Давиташвили
15'
А. Менди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бордо - Кан
Замена
Ж. Ливолан
️️️️
A. Badji
90'
Желтая карточка
Д. Игнатенко
89'
77'
Замена
M. Le Bihan
️️️️
D. Bolumbu
72'
Замена
Я. Мбок
️️️️
Г. Кьереме
Замена
G. Weissbeck
️️️️
И. Сиссоко
68'
Замена
А. Элис
️️️️
A. Pitu
66'
55'
Желтая карточка
V. Henry
Желтая карточка
A. Badji
50'
46'
Замена
Д. Диани
️️️️
B. Traoré
Желтая карточка
К. Мишелен
40'
ГОЛ! 1:1!
З. Давиташвили
Пас отдал
Д. Игнатенко
34'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Менди
Пас отдал
Г. Кьереме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
3
Жак Экоми
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
25
Aliou Badji
ЦФ
80
Alexi Pitu
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
91
Emmanuel Ntim
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
61
Brahim Traoré
ЦП
25
Кантен Добен
ЦП
6
Y. Court
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Бордо
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
26
Малком Бокеле
ЦЗ
29
Жереми Ливолан
ЦП
14
Mathias De Amorim
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
81
Marvin de Lima
ЦФ
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
28
Джибриль Диани
ЦФ
8
M. Le Bihan
ЦФ
15
Mohamed Hafid
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
2-4-1-3
13
2
Грегерсен
22
Мишелен
3
Экоми
77
Игнатенко
4
Диас
28
Сиссоко
22
Давиташвили
80
25
5
Барбе
3-4-3
1
Мандре
3
29
Томас
2
Абди
27
Кьереме
61
25
Добен
91
19
Менди
4
6
25
29
Ливолан
29
Ливолан
25
80
17
Элис
17
Элис
80
28
Сиссоко
27
27
28
Сиссоко
27
Кьереме
80
Мбок
80
Мбок
27
Кьереме
61
28
Диани
28
Диани
61
3
8
8
3
Остались в запасе
Бордо
Кан
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
26
Малком Бокеле
ЦЗ
14
Mathias De Amorim
ЦП
81
Marvin de Lima
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
16
Яннис Клементия
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
15
Mohamed Hafid
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
26
Малком Бокеле
ЦЗ
14
Mathias De Amorim
ЦП
81
Marvin de Lima
ЦФ
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
15
Mohamed Hafid
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Бордо - Кан
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
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