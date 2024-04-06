Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кан - Бордо
Кан - Бордо: обзор матча 06 апреля 2024
Кан
06.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 31 тур
0 : 1
Завершен
Бордо
20'
П. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кан - Бордо
Желтая карточка
А. Мандре
90'
+8
90'
+5
Желтая карточка
И. Сиссоко
88'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
П. Диас
Замена
А. Коефф
️️️️
B. Traoré
88'
Замена
А. Салама
️️️️
M. Le Bihan
76'
Замена
️️️️
К. Добен
76'
Замена
Я. Мбок
️️️️
N. Lebreton
76'
73'
Замена
К. Мишелен
️️️️
М. Бокеле
Замена
М. Отре
️️️️
D. Meddah
68'
68'
Замена
Ж. Випотник
️️️️
A. Pitu
Желтая карточка
D. Meddah
65'
50'
Желтая карточка
A. Pitu
Желтая карточка
N. Lebreton
35'
20'
ГОЛ! 0:1!
П. Диас
Пас отдал
З. Давиташвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
27
Daylam Meddah
ЦЗ
20
Noe Lebreton
ЦП
25
Кантен Добен
ЦП
61
Brahim Traoré
ЦП
8
M. Le Bihan
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Бордо
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
3
Жак Экоми
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
80
Alexi Pitu
ЦФ
5
Йоанн Барбе
(К)
ЦФ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
77
Didí Gaucho
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
19
Амин Салама
ЦФ
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
22
Клеман Мишелен
ПЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
9
Жан Випотник
ЦФ
47
Julien Vetro
ЦФ
3-3-4
1
Мандре
2
Абди
27
29
Томас
20
25
Добен
61
8
4
10
19
Менди
2-4-1-3
30
Юнссон
26
Бокеле
24
29
Ливолан
77
Игнатенко
4
Диас
3
Экоми
22
Давиташвили
27
5
Барбе
80
61
92
Коефф
92
Коефф
61
20
80
Мбок
80
Мбок
20
27
23
Отре
23
Отре
27
8
19
Салама
19
Салама
8
26
Бокеле
22
Мишелен
22
Мишелен
26
Бокеле
4
Диас
28
Сиссоко
28
Сиссоко
4
Диас
80
9
Випотник
9
Випотник
80
Остались в запасе
Кан
Бордо
16
Яннис Клементия
ВР
77
Didí Gaucho
ЦЗ
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
13
Rafał Strączek
ВР
47
Julien Vetro
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
77
Didí Gaucho
ЦЗ
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
47
Julien Vetro
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Кан - Бордо
3
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
14
19
Офсайды
3
2
Количество передач
453
491
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
11
7
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Azzedine Souifi, France
Стадион:
Stade Michel d'Ornano, Caen
Новости команд
Все
Кан
Бордо
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
10 легендарных футболистов, которые стали владельцами клубов
2025.04.30 10:35
Фанаты клуба, которым владеет Мбаппе, обозвали Килиана «говном»
2025.04.24 09:25
1
10 легендарных футболистов, которые стали владельцами клубов
2025.04.30 10:35
Фанаты клуба, которым владеет Мбаппе, обозвали Килиана «говном»
2025.04.24 09:25
1
«Кан» после покупки Мбаппе вылетел из второго дивизиона Франции
2025.04.19 10:10
1
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии
2025.02.23 17:11
Гневное обращение фанатов «Кана» к Мбаппе, владеющему клубом
2025.01.05 15:00
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+