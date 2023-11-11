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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бордо - Анси
Бордо - Анси: обзор матча 11 ноября 2023
Бордо
11.11.2023, суббота, 17:00
Франция. Лига 2, 14 тур
3 : 1
Завершен
Анси
15'
П. Диас
45+1'
Ж. Випотник
58'
Ж. Випотник
30'
С. Нтамак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бордо - Анси
Замена
В. Н'Симба
️️️️
С. Грегерсен
87'
Желтая карточка
С. Грегерсен
85'
75'
Замена
Y. Barry
️️️️
В. Пажо
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Ж. Ливолан
73'
67'
Замена
T. Delphis
️️️️
M. Mahop
64'
Желтая карточка
M. Mahop
Замена
G. Weissbeck
️️️️
M. de Lima
63'
63'
Замена
С. Шамаль
️️️️
C. Billemaz
63'
Замена
К. Тестуд
️️️️
A. Larose
63'
Замена
W. Caddy
️️️️
С. Нтамак
Замена
A. Pitu
️️️️
З. Давиташвили
62'
ГОЛ! 3:1!
Ж. Випотник
58'
Замена
М. Бокеле
️️️️
К. Мишелен
46'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Випотник
Пас отдал
З. Давиташвили
45'
+1
41'
Желтая карточка
В. Пажо
30'
ГОЛ! 1:1!
С. Нтамак
Пас отдал
Н. Кандиль
ГОЛ! 1:0!
П. Диас
Пас отдал
Ж. Випотник
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
3
Жак Экоми
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
5
Йоанн Барбе
(К)
ЦФ
81
Marvin de Lima
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Moise Mahop
ЦЗ
6
Francois Lajugie
ЦЗ
17
Венсан Пажо
(К)
ЦП
5
Мартен Аделин
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
22
Clement Billemaz
ЦФ
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
28
Antoine Larose
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
25
Aliou Badji
ЦФ
80
Alexi Pitu
ЦФ
Анси
16
Томас Калленс
ВР
41
Thibault Delphis
ЦЗ
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
14
Стив Шамаль
ЛВ
12
Кевин Тестуд
ЛВ
20
Yacouba Barry
ЦП
10
Warren Caddy
ЦП
2-4-1-3
30
Юнссон
2
Грегерсен
22
Мишелен
3
Экоми
4
Диас
29
Ливолан
77
Игнатенко
22
Давиташвили
9
Випотник
81
5
Барбе
4-2-1-3
1
Эскале
18
Жан
3
6
4
Диас
17
Пажо
5
Аделин
70
Кандиль
28
19
Нтамак
22
2
Грегерсен
12
Н'Симба
12
Н'Симба
2
Грегерсен
22
Мишелен
26
Бокеле
26
Бокеле
22
Мишелен
29
Ливолан
28
Сиссоко
28
Сиссоко
29
Ливолан
81
27
27
81
22
Давиташвили
80
80
22
Давиташвили
3
41
41
3
17
Пажо
20
20
17
Пажо
19
Нтамак
10
10
19
Нтамак
22
14
Шамаль
14
Шамаль
22
28
12
Тестуд
12
Тестуд
28
Остались в запасе
Бордо
Анси
13
Rafał Strączek
ВР
25
Aliou Badji
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Жийо
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
25
Aliou Badji
ЦФ
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Лоран Жийо
Статистика матча Бордо - Анси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Информация о матче
Главный судья:
Guillaume Paradis, France
Стадион:
Matmut Atlantique, Bordeaux
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