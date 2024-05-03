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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бордо - Аяччо
Бордо - Аяччо: обзор матча 03 мая 2024
Бордо
03.05.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 36 тур
4 : 0
Завершен
Аяччо
6'
П. Диас
28'
З. Давиташвили
87'
Й. Барбе (П)
90+1'
В. Н'Симба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бордо - Аяччо
ГОЛ! 4:0!
В. Н'Симба
Пас отдал
П. Диас
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Й. Барбе
87'
76'
Желтая карточка
T. Strata
75'
Замена
Р. Нури
️️️️
Х. Сахи
72'
Желтая карточка
К. Ибайи
46'
Замена
S. Quemper
️️️️
М. Баррето
ГОЛ! 2:0!
З. Давиташвили
Пас отдал
И. Сиссоко
28'
Замена
Й. Барбе
️️️️
К. Мишелен
18'
ГОЛ! 1:0!
П. Диас
Пас отдал
Ж. Випотник
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
12
Виталь Н'Симба
(К)
ЛЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
18
Yohan Cassubie
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
9
Жан Випотник
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Junior Olaitan Ishola
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
23
Tony Strata
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
6
Томас Мангани
(К)
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
4
Микаэль Баррето
АП
18
Кристофер Ибайи
ЦФ
9
Мусса Сумано
ЦФ
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
14
Mathias De Amorim
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
80
Alexi Pitu
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Аяччо
1
Mathieu Michel
ВР
35
Антони Хелифа
ЦЗ
3
Stephen Quemper
ЦЗ
7
Рияд Нури
ПВ
3-4-1-1
30
Юнссон
12
Н'Симба
22
Мишелен
26
Бокеле
28
Сиссоко
18
29
Ливолан
4
Диас
22
Давиташвили
9
Випотник
3-2-1-2-2
16
Соллакаро
21
Авинел
5
Видаль
23
20
Юсуфф
5
6
Мангани
29
Сахи
4
Баррето
9
Сумано
18
Ибайи
22
Мишелен
5
Барбе
5
Барбе
22
Мишелен
4
Баррето
3
3
4
Баррето
29
Сахи
7
Нури
7
Нури
29
Сахи
Остались в запасе
Бордо
Аяччо
13
Rafał Strączek
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
14
Mathias De Amorim
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
80
Alexi Pitu
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
1
Mathieu Michel
ВР
35
Антони Хелифа
ЦЗ
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
14
Mathias De Amorim
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
80
Alexi Pitu
ЦФ
Остались в запасе
1
Mathieu Michel
ВР
35
Антони Хелифа
ЦЗ
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Бордо - Аяччо
2
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
18
Офсайды
1
4
Количество передач
465
357
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
Главный судья:
Ahmed Taleb, France
Стадион:
Matmut Atlantique, Bordeaux
Новости команд
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Бордо
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1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
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