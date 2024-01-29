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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бордо - Анжер
Бордо - Анжер: обзор матча 29 января 2024
Бордо
29.01.2024, понедельник, 22:45
Франция. Лига 2, 22 тур
1 : 0
Завершен
Анжер
70'
З. Давиташвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бордо - Анжер
90'
+5
Желтая карточка
Х. Абделли
Желтая карточка
А. Элис
90'
+5
Замена
Y. Cassubie
️️️️
З. Давиташвили
89'
86'
Замена
А. Эну
️️️️
З. Ферхат
83'
Желтая карточка
Ф. Эль-Мелали
78'
Замена
Я. Валери
️️️️
Л. Рао-Лисоа
78'
Замена
С. Шериф
️️️️
З. Халед
Замена
И. Сиссоко
️️️️
П. Диас
77'
Замена
А. Элис
️️️️
Ж. Випотник
77'
Красная карточка
J. Marcelin
72'
ГОЛ! 1:0!
З. Давиташвили
Пас отдал
Ж. Ливолан
70'
68'
Замена
Э. Леполь
️️️️
И. Ньян
44'
Желтая карточка
З. Халед
Желтая карточка
В. Н'Симба
27'
Желтая карточка
Д. Игнатенко
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
12
Виталь Н'Симба
(К)
ЛЗ
24
Jean Marcelin
ЦЗ
3
Жак Экоми
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
24
Эммануэль Бьюмла
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
9
Жан Випотник
ЦФ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
(К)
ЛП
22
Зинедин Халед
ОП
8
Химад Абделли
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
18
Yohan Cassubie
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
81
Marvin de Lima
ЦФ
80
Alexi Pitu
ЦФ
47
Julien Vetro
ЦФ
Анжер
40
Oumar Pona
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
14
Яссин Белхдим
ЦП
14
Сидики Шериф
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
22
Эстебан Леполь
ЦФ
2-5-1-2
30
Юнссон
12
Н'Симба
24
4
Диас
77
Игнатенко
24
Бьюмла
29
Ливолан
3
Экоми
22
Давиташвили
27
9
Випотник
4-1-2-1-2
16
Зинга
27
Рао-Лисоа
25
Бамба
22
Хунтонджи
21
Лефор
22
Халед
8
Ферхат
15
Капелле
8
Абделли
7
Ньян
28
Эль-Мелали
22
Давиташвили
18
18
22
Давиташвили
4
Диас
28
Сиссоко
28
Сиссоко
4
Диас
9
Випотник
17
Элис
17
Элис
9
Випотник
27
Рао-Лисоа
7
Валери
7
Валери
27
Рао-Лисоа
22
Халед
14
Шериф
14
Шериф
22
Халед
8
Ферхат
23
Эну
23
Эну
8
Ферхат
7
Ньян
22
Леполь
22
Леполь
7
Ньян
Остались в запасе
Бордо
Анжер
13
Rafał Strączek
ВР
81
Marvin de Lima
ЦФ
80
Alexi Pitu
ЦФ
47
Julien Vetro
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
40
Oumar Pona
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
14
Яссин Белхдим
ЦП
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
81
Marvin de Lima
ЦФ
80
Alexi Pitu
ЦФ
47
Julien Vetro
ЦФ
Остались в запасе
40
Oumar Pona
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
14
Яссин Белхдим
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Бордо - Анжер
3
1
3
Всего ударов по воротам
11
22
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
7
Нарушения
14
10
Количество передач
383
387
Сейвы
7
2
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
7
10
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
15
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Matmut Atlantique, Bordeaux
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