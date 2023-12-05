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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кевийи - Бордо
Кевийи - Бордо: обзор матча 05 декабря 2023
Кевийи
05.12.2023, вторник, 22:45
Франция. Лига 2, 17 тур
3 : 2
Завершен
Бордо
15'
С. Сумано
19'
М. Камара
55'
К. Кулибали
78'
А. Элис
88'
А. Элис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кевийи - Бордо
Замена
С. Фортеш
️️️️
М. Камара
90'
+2
88'
ГОЛ! 3:2!
А. Элис
Замена
П. Яд
️️️️
С. Сумано
87'
78'
ГОЛ! 3:1!
А. Элис
Пас отдал
К. Мишелен
Замена
R. Legendre
️️️️
К. Кулибали
77'
77'
Замена
A. Pitu
️️️️
Д. Игнатенко
64'
Желтая карточка
П. Диас
61'
Замена
З. Давиташвили
️️️️
Ж. Ливолан
57'
Красная карточка
G. Weissbeck
ГОЛ! 3:0!
К. Кулибали
Пас отдал
М. Камара
55'
46'
Замена
Ж. Випотник
️️️️
M. de Lima
46'
Замена
П. Диас
️️️️
И. Сиссоко
Желтая карточка
Г. Сангаре
41'
ГОЛ! 2:0!
М. Камара
19'
ГОЛ! 1:0!
С. Сумано
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
3
Till Cissokho
ЦЗ
17
Густаво Сангаре
ОП
14
Garland Gbelle
(К)
ЦП
8
Ноа Кадиу
ЦП
99
Самбу Сумано
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
29
Жереми Ливолан
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
81
Marvin de Lima
ЦФ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
5
Йоанн Барбе
(К)
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Кевийи
16
Кейн Боннви
ВР
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
69
Йохан Рош
ЦФ
94
Ghislain Vénuste Baboula
ЦФ
35
Robin Legendre
ЦФ
Бордо
23
Дави Руяр
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
4
Педро Диас
ЦП
18
Yohan Cassubie
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
80
Alexi Pitu
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
3-1-2-4
1
Лерой
2
Лорик
3
15
17
Сангаре
14
8
Кадиу
99
Сумано
7
11
Камара
17
Кулибали
3-3-1-3
13
26
Бокеле
22
Мишелен
12
Н'Симба
29
Ливолан
28
Сиссоко
77
Игнатенко
17
Элис
5
Барбе
27
81
11
Камара
15
Фортеш
15
Фортеш
11
Камара
99
Сумано
37
Яд
37
Яд
99
Сумано
17
Кулибали
35
35
17
Кулибали
28
Сиссоко
4
Диас
4
Диас
28
Сиссоко
29
Ливолан
22
Давиташвили
22
Давиташвили
29
Ливолан
77
Игнатенко
80
80
77
Игнатенко
81
9
Випотник
9
Випотник
81
Остались в запасе
Кевийи
Бордо
16
Кейн Боннви
ВР
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
69
Йохан Рош
ЦФ
94
Ghislain Vénuste Baboula
ЦФ
23
Дави Руяр
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
18
Yohan Cassubie
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
69
Йохан Рош
ЦФ
94
Ghislain Vénuste Baboula
ЦФ
Остались в запасе
23
Дави Руяр
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
18
Yohan Cassubie
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Кевийи - Бордо
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Antoine Valnet, France
Стадион:
Stade Robert Diochon, Le Petit-Quevilly
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