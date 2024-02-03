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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Труа - Бордо
Труа - Бордо: обзор матча 03 февраля 2024
Труа
03.02.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 23 тур
2 : 1
Завершен
Бордо
65'
С. Элисор
90+3'
Р. Рипар (П)
90'
Й. Барбе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Бордо
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Рипар
90'
+3
Замена
М. Диоп
️️️️
Ю. М'Чангама
90'
+1
Замена
Т. Зукру
️️️️
E. Ntim
90'
+1
90'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Й. Барбе
Желтая карточка
Х. Шавалерен
89'
Желтая карточка
М. Жан Тарат
86'
Замена
М. Бангре
️️️️
С. Элисор
80'
72'
Замена
Ж. Випотник
️️️️
А. Элис
72'
Замена
M. de Lima
️️️️
Ж. Ливолан
Замена
Н. де Превилль
️️️️
А. Брус
71'
Замена
Р. Рипар
️️️️
Р. Саид
70'
ГОЛ! 1:0!
С. Элисор
Пас отдал
Р. Саид
65'
64'
Замена
Й. Барбе
️️️️
Ж. Экоми
39'
Желтая карточка
Ж. Экоми
Желтая карточка
Р. Саид
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
(К)
ОП
91
Emmanuel Ntim
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
42
Abdoulaye Kante
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Бордо
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
12
Виталь Н'Симба
(К)
ЛЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
29
Жереми Ливолан
ЦП
24
Эммануэль Бьюмла
ЦП
3
Жак Экоми
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
17
Альберт Элис
ПВ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Труа
4
Танги Зукру
ЦЗ
36
Rudy Kohon
ЦЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
8
Мухамед Диоп
АП
20
Рено Рипар
ПВ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
18
Yohan Cassubie
ЦП
81
Marvin de Lima
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
47
Julien Vetro
ЦФ
2-1-4-3
80
Алемдар
14
Бура
5
Брус
7
Шавалерен
91
19
Тарат
42
10
М'Чангама
3
Ндиайе
19
Саид
22
Элисор
2-5-2-1
30
Юнссон
26
Бокеле
12
Н'Симба
29
Ливолан
3
Экоми
4
Диас
77
Игнатенко
24
Бьюмла
17
Элис
22
Давиташвили
27
91
4
Зукру
4
Зукру
91
10
М'Чангама
8
Диоп
8
Диоп
10
М'Чангама
22
Элисор
11
Бангре
11
Бангре
22
Элисор
19
Саид
20
Рипар
20
Рипар
19
Саид
5
Брус
12
де Превилль
12
де Превилль
5
Брус
29
Ливолан
81
81
29
Ливолан
3
Экоми
5
Барбе
5
Барбе
3
Экоми
17
Элис
9
Випотник
9
Випотник
17
Элис
Остались в запасе
Труа
Бордо
36
Rudy Kohon
ЦЗ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
13
Rafał Strączek
ВР
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
18
Yohan Cassubie
ЦП
47
Julien Vetro
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
36
Rudy Kohon
ЦЗ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
18
Yohan Cassubie
ЦП
47
Julien Vetro
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Труа - Бордо
3
1
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
15
9
Офсайды
3
1
Количество передач
290
491
Сейвы
4
1
Точность передач %
70
83
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
11
12
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Remi Landry, France
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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