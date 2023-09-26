Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Генгам - Бордо
Генгам - Бордо: обзор матча 26 сентября 2023
Генгам
26.09.2023, вторник, 21:45
Франция. Лига 2, 8 тур
0 : 0
Завершен
Бордо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генгам - Бордо
85'
Замена
A. Pitu
️️️️
А. Элис
85'
Замена
Д. Игнатенко
️️️️
П. Диас
Замена
К. Сидибе
️️️️
T. Luvambo
83'
Замена
A. Sagna
️️️️
H. Picard
71'
69'
Замена
Ж. Випотник
️️️️
A. Badji
Желтая карточка
Г. Курте
61'
59'
Замена
З. Давиташвили
️️️️
Ж. Ливолан
59'
Замена
G. Weissbeck
️️️️
И. Сиссоко
55'
Желтая карточка
Ж. Ливолан
Пенальти не реализован!
А. Эль Уаззани
54'
Замена
Г. Курте
️️️️
Б. Гийом
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
7
Donatien Gomis
ЦЗ
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
22
Hugo Picard
ЦП
7
Mehdi Merghem
ЦП
4
Dylan Louiserre
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
3
Жак Экоми
ЦП
18
Yohan Cassubie
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
25
Aliou Badji
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
11
Amadou Sagna
ЦП
19
Хонатан Иглесиас
АП
18
Гаэтан Курте
ЦФ
Бордо
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
26
Малком Бокеле
ЦЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
9
Жан Випотник
ЦФ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
80
Alexi Pitu
ЦФ
3-2-4-1
1
7
12
Н'Дур
92
24
24
Сивис
22
4
19
Эль Уаззани
7
9
Гийом
2-5-1-2
13
22
Мишелен
2
Грегерсен
28
Сиссоко
18
4
Диас
29
Ливолан
3
Экоми
17
Элис
5
Барбе
25
92
6
Сидибе
6
Сидибе
92
22
11
11
22
9
Гийом
18
Курте
18
Курте
9
Гийом
4
Диас
77
Игнатенко
77
Игнатенко
4
Диас
29
Ливолан
22
Давиташвили
22
Давиташвили
29
Ливолан
25
9
Випотник
9
Випотник
25
28
Сиссоко
27
27
28
Сиссоко
17
Элис
80
80
17
Элис
Остались в запасе
Генгам
Бордо
30
Бабакар Ниасс
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
26
Малком Бокеле
ЦЗ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
Остались в запасе
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
26
Малком Бокеле
ЦЗ
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Генгам - Бордо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Новости команд
Все
Генгам
Бордо
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+