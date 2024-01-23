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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бордо - Валансьен
Бордо - Валансьен: обзор матча 23 января 2024
Бордо
23.01.2024, вторник, 22:45
Франция. Лига 2, 21 тур
3 : 1
Завершен
Валансьен
57'
Э. Бьюмла
66'
П. Диас
86'
Ж. Випотник
80'
A. Boutoutaou
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бордо - Валансьен
ГОЛ! 3:1!
Ж. Випотник
86'
83'
Замена
L. Woudenberg
️️️️
S. Basse
80'
ГОЛ! 2:1!
A. Boutoutaou
Пас отдал
Э. Юнг
Замена
A. Pitu
️️️️
Ж. Ливолан
79'
75'
Замена
J. Kayi Sanda
️️️️
A. Linguet
74'
Замена
Э. Юнг
️️️️
М. Ойевуси
Замена
Ж. Випотник
️️️️
А. Элис
73'
Замена
Y. Cassubie
️️️️
И. Сиссоко
72'
ГОЛ! 2:0!
П. Диас
66'
59'
Замена
A. Boutoutaou
️️️️
I. Hamache
Замена
К. Мишелен
️️️️
Ж. Экоми
59'
59'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Ф. Жуниор
ГОЛ! 1:0!
Э. Бьюмла
Пас отдал
П. Диас
57'
Желтая карточка
Ж. Ливолан
52'
Желтая карточка
G. Weissbeck
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
3
Жак Экоми
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
24
Эммануэль Бьюмла
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
17
Альберт Элис
ПВ
5
Йоанн Барбе
(К)
ЦФ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
13
Jordan Poha
ЦЗ
8
Souleymane Basse
ЦЗ
27
Allan Linguet
ЦЗ
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
23
Julien Masson
ЦП
11
Ilyes Hamache
ЦФ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
99
Makabi Lilepo
ЦФ
14
J. Cuffaut
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
18
Yohan Cassubie
ЦП
80
Alexi Pitu
ЦФ
47
Julien Vetro
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
Валансьен
40
Ilario de Clemente
ВР
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
6
Tidyane Diagouraga
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
28
A. Boutoutaou
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
1-5-2-2
30
Юнссон
12
Н'Симба
29
Ливолан
28
Сиссоко
4
Диас
24
Бьюмла
3
Экоми
22
Давиташвили
17
Элис
27
5
Барбе
3-2-5
1
13
8
27
8
23
11
14
99
50
Жуниор
27
Ойевуси
3
Экоми
22
Мишелен
22
Мишелен
3
Экоми
28
Сиссоко
18
18
28
Сиссоко
29
Ливолан
80
80
29
Ливолан
17
Элис
9
Випотник
9
Випотник
17
Элис
27
4
4
27
8
5
5
8
50
Жуниор
93
Кноккарт
93
Кноккарт
50
Жуниор
11
28
28
11
27
Ойевуси
29
Юнг
29
Юнг
27
Ойевуси
Остались в запасе
Бордо
Валансьен
13
Rafał Strączek
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
47
Julien Vetro
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
40
Ilario de Clemente
ВР
6
Tidyane Diagouraga
ЦП
Главный тренер
Ариэль Якобс
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
47
Julien Vetro
ЦФ
Остались в запасе
40
Ilario de Clemente
ВР
6
Tidyane Diagouraga
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Бордо - Валансьен
2
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
14
23
Офсайды
1
2
Количество передач
459
280
Сейвы
3
7
Точность передач %
84
72
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
11
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Информация о матче
Главный судья:
Mickael Leleu, France
Стадион:
Matmut Atlantique, Bordeaux
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