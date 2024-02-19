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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Амьен - Бордо
Амьен - Бордо: обзор матча 19 февраля 2024
Амьен
19.02.2024, понедельник, 22:45
Франция. Лига 2, 25 тур
1 : 1
Завершен
Бордо
31'
Д. Лане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Амьен - Бордо
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Ф. Бойя
86'
77'
Замена
З. Давиташвили
️️️️
Ж. Ливолан
67'
Замена
П. Диас
️️️️
И. Сиссоко
67'
Замена
К. Мишелен
️️️️
М. Бокеле
Замена
M. Do Couto
️️️️
K. Kaiboue
55'
Замена
Ж. Гелин
️️️️
Д. Лане
55'
45'
Желтая карточка
Й. Барбе
35'
Желтая карточка
И. Сиссоко
ГОЛ! 1:0!
Д. Лане
31'
24'
Замена
J. Marcelin
️️️️
Э. Бьюмла
Желтая карточка
K. Kaiboue
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
30
Owen Gene
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
82
Джек Лане
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Бордо
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
9
Жан Випотник
ЦФ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
5
Йоанн Барбе
(К)
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
93
Райан Лутин
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
4
Педро Диас
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
11
Нфансу Нжие
ЦФ
47
Julien Vetro
ЦФ
3-1-3-3
1
Гютне
3
Опоку
3
Ринг
14
Корчиа
2
Фофана
22
30
34
Бойя
50
14
Мафута
82
Лане
2-4-1-3
30
Юнссон
26
Бокеле
12
Н'Симба
28
Сиссоко
77
Игнатенко
29
Ливолан
24
Бьюмла
17
Элис
5
Барбе
27
9
Випотник
82
Лане
25
Гелин
25
Гелин
82
Лане
22
14
14
22
34
Бойя
9
Кэрролл
9
Кэрролл
34
Бойя
24
Бьюмла
24
24
24
Бьюмла
26
Бокеле
22
Мишелен
22
Мишелен
26
Бокеле
28
Сиссоко
4
Диас
4
Диас
28
Сиссоко
29
Ливолан
22
Давиташвили
22
Давиташвили
29
Ливолан
Остались в запасе
Амьен
Бордо
16
Alexis Sauvage
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
93
Райан Лутин
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
13
Rafał Strączek
ВР
11
Нфансу Нжие
ЦФ
47
Julien Vetro
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
93
Райан Лутин
ЦП
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
11
Нфансу Нжие
ЦФ
47
Julien Vetro
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Амьен - Бордо
1
2
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
14
16
Офсайды
3
1
Количество передач
237
545
Сейвы
5
6
Точность передач %
68
86
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Абделатиф Херраджи
Стадион:
Stade Crédit Agricole la Licorne, Amiens
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