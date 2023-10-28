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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бордо - Родез
Бордо - Родез: обзор матча 28 октября 2023
Бордо
28.10.2023, суббота, 16:00
Франция. Лига 2, 12 тур
2 : 2
Завершен
Родез
13'
Й. Барбе (П)
18'
G. Weissbeck
33'
Т. Арконт
79'
А. Унтонджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бордо - Родез
Красная карточка
А. Элис
90'
+8
90'
+8
Желтая карточка
А. Нгуямса
89'
Красная карточка
Л. М'Паси
85'
Замена
К. Бома
️️️️
Л. Буаде
79'
ГОЛ! 2:2!
А. Унтонджи
Пас отдал
Л. Буаде
Замена
А. Элис
️️️️
Ж. Випотник
76'
Замена
Ж. Ливолан
️️️️
З. Давиташвили
76'
Замена
Д. Игнатенко
️️️️
Y. Cassubie
76'
72'
Замена
А. Унтонджи
️️️️
В. Юнусса
71'
Замена
C. Depres
️️️️
Т. Арконт
Замена
M. de Lima
️️️️
И. Сиссоко
65'
64'
Замена
В. Таиби
️️️️
L. Rajot
64'
Замена
R. Lipinski
️️️️
А. Абдалла
Желтая карточка
G. Weissbeck
61'
Желтая карточка
Y. Cassubie
44'
33'
ГОЛ! 2:1!
Т. Арконт
Замена
М. Бокеле
️️️️
С. Грегерсен
31'
Желтая карточка
И. Сиссоко
28'
Желтая карточка
З. Давиташвили
25'
ГОЛ! 2:0!
G. Weissbeck
18'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Й. Барбе
13'
11'
Желтая карточка
А. Абдалла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
18
Yohan Cassubie
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
5
Йоанн Барбе
(К)
ЦФ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Родез
77
Лионель М'Паси
ВР
6
Bradley Danger
(К)
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
81
Giovanni Haag
ЦП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
18
Лука Буаде
ПП
7
Тайрик Арконт
ПВ
12
Killian Corredor
ЦФ
97
Аким Абдалла
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
26
Малком Бокеле
ПЗ
3
Жак Экоми
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
81
Marvin de Lima
ЦФ
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
44
Кевин Бома
ЦЗ
8
Ванисс Таиби
АП
18
Antoine Valerio
ЦФ
25
Clément Depres
ЦФ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
3-3-1-3
30
Юнссон
12
Н'Симба
2
Грегерсен
22
Мишелен
18
4
Диас
28
Сиссоко
22
Давиташвили
9
Випотник
27
5
Барбе
2-1-3-1-3
77
М'Паси
6
Нгуямса
6
23
Юнусса
18
Буаде
5
81
7
Арконт
6
Ро-Яо
97
Абдалла
12
2
Грегерсен
26
Бокеле
26
Бокеле
2
Грегерсен
18
77
Игнатенко
77
Игнатенко
18
22
Давиташвили
29
Ливолан
29
Ливолан
22
Давиташвили
9
Випотник
17
Элис
17
Элис
9
Випотник
28
Сиссоко
81
81
28
Сиссоко
97
Абдалла
3
3
97
Абдалла
18
Буаде
44
Бома
44
Бома
18
Буаде
5
8
Таиби
8
Таиби
5
7
Арконт
25
25
7
Арконт
23
Юнусса
17
Унтонджи
17
Унтонджи
23
Юнусса
Остались в запасе
Бордо
Родез
13
Rafał Strączek
ВР
3
Жак Экоми
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
1
Себастьен Сибуа
ВР
18
Antoine Valerio
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
3
Жак Экоми
ЦП
Остались в запасе
1
Себастьен Сибуа
ВР
18
Antoine Valerio
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Бордо - Родез
4
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Matmut Atlantique, Bordeaux
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