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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Сент-Этьен - Бордо
Сент-Этьен - Бордо: обзор матча 20 апреля 2024
Сент-Этьен
20.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 33 тур
2 : 1
Завершен
Бордо
90+1'
И. Кардона
90+4'
И. Кардона
42'
П. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Этьен - Бордо
Замена
Д. Батубинсика
️️️️
Т. Монконду
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
И. Кардона
90'
+4
90'
+2
Замена
J. Marcelin
️️️️
К. Мишелен
90'
+2
Замена
Ж. Экоми
️️️️
В. Н'Симба
ГОЛ! 1:1!
И. Кардона
Пас отдал
Т. Монконду
90'
+1
Желтая карточка
А. Бриансон
85'
83'
Желтая карточка
A. Pitu
83'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
З. Давиташвили
Замена
Ф. Тардье
️️️️
М. Кафаро
82'
Замена
Б. Бушуари
️️️️
Э. Муэффек
82'
74'
Желтая карточка
В. Н'Симба
73'
Желтая карточка
З. Давиташвили
Желтая карточка
Э. Муэффек
73'
Вторая желтая
М. Наде
73'
Замена
M. Bentayg
️️️️
Л. Петро
67'
Замена
И. Ваджи
️️️️
Н. Мбюкю
67'
63'
Замена
A. Pitu
️️️️
Ж. Ливолан
Желтая карточка
М. Наде
62'
42'
ГОЛ! 0:1!
П. Диас
Пас отдал
З. Давиташвили
33'
Желтая карточка
Д. Игнатенко
Желтая карточка
Т. Монконду
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
27
Лео Петро
ЛЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
23
Антони Бриансон
(К)
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
6
Тома Монконду
ОП
7
Дилан Шамбос
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Бордо
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
29
Жереми Ливолан
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
9
Жан Випотник
ЦФ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
5
Йоанн Барбе
(К)
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
5
Флориан Тардье
ОП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
3
Жак Экоми
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
18
Yohan Cassubie
ЦП
80
Alexi Pitu
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Ларсоннер
97
Масон
50
Наде
23
Бриансон
27
Петро
6
Монконду
17
Муэффек
7
Шамбос
11
Мбюкю
20
Кафаро
7
Кардона
3-3-1-3
30
Юнссон
26
Бокеле
22
Мишелен
12
Н'Симба
29
Ливолан
4
Диас
77
Игнатенко
22
Давиташвили
5
Барбе
27
9
Випотник
27
Петро
3
3
27
Петро
6
Монконду
21
Батубинсика
21
Батубинсика
6
Монконду
20
Кафаро
5
Тардье
5
Тардье
20
Кафаро
17
Муэффек
8
Бушуари
8
Бушуари
17
Муэффек
11
Мбюкю
25
Ваджи
25
Ваджи
11
Мбюкю
22
Мишелен
24
24
22
Мишелен
12
Н'Симба
3
Экоми
3
Экоми
12
Н'Симба
22
Давиташвили
28
Сиссоко
28
Сиссоко
22
Давиташвили
29
Ливолан
80
80
29
Ливолан
Остались в запасе
Сент-Этьен
Бордо
42
Этьен Грин
ВР
11
Ламин Фомба
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
13
Rafał Strączek
ВР
18
Yohan Cassubie
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
11
Ламин Фомба
ЦП
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
18
Yohan Cassubie
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Сент-Этьен - Бордо
4
1
4
Всего ударов по воротам
24
14
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
8
10
Нарушения
20
11
Офсайды
1
0
Количество передач
319
432
Сейвы
4
5
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
11
6
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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