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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бордо - Бастия
Бордо - Бастия: обзор матча 13 апреля 2024
Бордо
13.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 32 тур
2 : 3
Завершен
Бастия
44'
З. Давиташвили
46'
Ж. Ливолан
1'
C. Vincent
25'
C. Vincent
32'
M. Alfarela
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бордо - Бастия
85'
Замена
F. Tomi
️️️️
F. Bianchini
85'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
J. Janneh
Желтая карточка
М. Бокеле
83'
77'
Желтая карточка
I. Drame
72'
Замена
М. Сиби
️️️️
C. Vincent
52'
Замена
B. Santelli
️️️️
M. Alfarela
ГОЛ! 2:3!
Ж. Ливолан
46'
Замена
Ж. Випотник
️️️️
Д. Игнатенко
46'
Замена
К. Мишелен
️️️️
J. Marcelin
46'
ГОЛ! 1:3!
З. Давиташвили
Пас отдал
П. Диас
44'
Желтая карточка
Д. Игнатенко
34'
32'
ГОЛ! 0:3!
M. Alfarela
Пас отдал
J. Janneh
25'
ГОЛ! 0:2!
C. Vincent
1'
ГОЛ! 0:1!
C. Vincent
Пас отдал
Ф. Бонерт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
3
Жак Экоми
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
5
Йоанн Барбе
(К)
ЦФ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
7
Christophe Vincent
(К)
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
66
Jocelyn Janneh
ЦП
5
Issiar Drame
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
7
Florian Bianchini
ЦФ
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
22
Клеман Мишелен
ПЗ
47
Julien Vetro
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
22
Tom Meynadier
ЦЗ
22
Mohamed Souboul
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
9
Felix Tomi
ЦП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
9
Benjamin Santelli
ЦФ
2-5-1-2
30
Юнссон
24
26
Бокеле
4
Диас
77
Игнатенко
29
Ливолан
28
Сиссоко
3
Экоми
22
Давиташвили
27
5
Барбе
3-3-4
30
Пласид
95
Кейта
99
Оку
42
Тавареш
7
25
66
7
4
Бонерт
19
5
24
22
Мишелен
22
Мишелен
24
77
Игнатенко
9
Випотник
9
Випотник
77
Игнатенко
7
23
Сиби
23
Сиби
7
7
9
9
7
66
14
Шарбонье
14
Шарбонье
66
19
9
9
19
Остались в запасе
Бордо
Бастия
13
Rafał Strączek
ВР
47
Julien Vetro
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
23
Julien Fabri
ВР
22
Tom Meynadier
ЦЗ
22
Mohamed Souboul
ЦЗ
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
47
Julien Vetro
ЦФ
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
22
Tom Meynadier
ЦЗ
22
Mohamed Souboul
ЦЗ
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Бордо - Бастия
2
1
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
10
0
Нарушения
8
14
Офсайды
1
2
Количество передач
752
225
Сейвы
1
3
Точность передач %
91
69
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Информация о матче
Главный судья:
Guillaume Paradis, France
Стадион:
Matmut Atlantique, Bordeaux
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