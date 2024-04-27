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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Лаваль - Бордо
Лаваль - Бордо: обзор матча 27 апреля 2024
Лаваль
27.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 35 тур
1 : 0
Завершен
Бордо
61'
П. Пажи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лаваль - Бордо
Желтая карточка
А. Черни
90'
+4
Замена
J. Adeoti
️️️️
J. Roye
88'
85'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
A. Pitu
Замена
M. Tchokounté
️️️️
П. Пажи
81'
Желтая карточка
S. Sanna
79'
74'
Вторая желтая
G. Weissbeck
72'
Замена
Ж. Ливолан
️️️️
К. Мишелен
71'
Замена
Y. Cassubie
️️️️
В. Н'Симба
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
Р. Лабе Ласкари
63'
ГОЛ! 1:0!
П. Пажи
Пас отдал
J. Roye
61'
44'
Желтая карточка
Д. Игнатенко
38'
Желтая карточка
G. Weissbeck
Желтая карточка
Y. Balde
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
7
Пабло Пажи
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
4
Jimmy Roye
(К)
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Бордо
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
24
Jean Marcelin
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
4
Педро Диас
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
80
Alexi Pitu
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
5
Йоанн Барбе
(К)
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Лаваль
40
Theo Chatelain
ВР
3
Marvin Baudry
ЦЗ
26
William Benard
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
26
Малком Бокеле
ПЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
18
Yohan Cassubie
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЦП
3-2-1-4
30
Самасса
7
23
Диав
23
75
Черни
23
8
7
Пажи
6
4
3
Лабе Ласкари
3-2-1-4
30
Юнссон
22
Мишелен
24
12
Н'Симба
4
Диас
77
Игнатенко
22
Давиташвили
5
Барбе
27
9
Випотник
80
3
Лабе Ласкари
28
Кадиль
28
Кадиль
3
Лабе Ласкари
7
Пажи
18
18
7
Пажи
4
17
17
4
80
28
Сиссоко
28
Сиссоко
80
12
Н'Симба
18
18
12
Н'Симба
22
Мишелен
29
Ливолан
29
Ливолан
22
Мишелен
Остались в запасе
Лаваль
Бордо
40
Theo Chatelain
ВР
3
Marvin Baudry
ЦЗ
26
William Benard
ЦП
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
13
Rafał Strączek
ВР
26
Малком Бокеле
ПЗ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
40
Theo Chatelain
ВР
3
Marvin Baudry
ЦЗ
26
William Benard
ЦП
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
26
Малком Бокеле
ПЗ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Лаваль - Бордо
3
1
2
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
20
80
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
12
Офсайды
3
1
Количество передач
193
805
Сейвы
1
6
Точность передач %
63
91
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Mikael Lesage, France
Стадион:
Stade Francis-Le Basser, Laval
Новости команд
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