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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бордо - Сент-Этьен
Бордо - Сент-Этьен: обзор матча 16 декабря 2023
Бордо
16.12.2023, суббота, 17:00
Франция. Лига 2, 18 тур
0 : 0
Завершен
Сент-Этьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бордо - Сент-Этьен
Замена
A. Badji
️️️️
Ж. Ливолан
86'
Замена
M. de Lima
️️️️
В. Н'Симба
86'
80'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
И. Сиссоко
77'
Желтая карточка
Л. Петро
72'
Замена
V. Lobry
️️️️
Э. Муэффек
Замена
J. Marcelin
️️️️
С. Грегерсен
69'
67'
Замена
Л. Фомба
️️️️
М. Кафаро
67'
Замена
С. Диарра
️️️️
Т. Монконду
Замена
З. Давиташвили
️️️️
И. Сиссоко
60'
26'
Желтая карточка
Т. Монконду
6'
Желтая карточка
А. Бриансон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
5
Йоанн Барбе
(К)
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
23
Антони Бриансон
(К)
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
7
Дилан Шамбос
ЦП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Бордо
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
3
Жак Экоми
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
81
Marvin de Lima
ЦФ
25
Aliou Badji
ЦФ
80
Alexi Pitu
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
50
Микаэль Наде
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
36
Darling Bladi
ЦП
25
Стефан Диарра
ПВ
19
Victor Lobry
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
3-4-1-2
13
12
Н'Симба
2
Грегерсен
26
Бокеле
77
Игнатенко
4
Диас
28
Сиссоко
29
Ливолан
17
Элис
9
Випотник
5
Барбе
3-3-2-1-1
30
Ларсоннер
8
Аппиа
21
Батубинсика
23
Бриансон
17
Муэффек
6
Монконду
27
Петро
7
Шамбос
8
Бушуари
20
Кафаро
9
Сиссоко
2
Грегерсен
24
24
2
Грегерсен
28
Сиссоко
22
Давиташвили
22
Давиташвили
28
Сиссоко
12
Н'Симба
81
81
12
Н'Симба
29
Ливолан
25
25
29
Ливолан
20
Кафаро
11
Фомба
11
Фомба
20
Кафаро
6
Монконду
25
Диарра
25
Диарра
6
Монконду
17
Муэффек
19
19
17
Муэффек
9
Сиссоко
14
Шарбонье
14
Шарбонье
9
Сиссоко
Остались в запасе
Бордо
Сент-Этьен
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Жак Экоми
ЦП
80
Alexi Pitu
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
42
Этьен Грин
ВР
50
Микаэль Наде
ЦЗ
36
Darling Bladi
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Жак Экоми
ЦП
80
Alexi Pitu
ЦФ
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
50
Микаэль Наде
ЦЗ
36
Darling Bladi
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Бордо - Сент-Этьен
3
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
6
7
Количество передач
222
182
Сейвы
0
2
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Главный судья:
Romain Delpech, France
Стадион:
Matmut Atlantique, Bordeaux
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