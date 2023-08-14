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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бордо - Конкарно
Бордо - Конкарно: обзор матча 14 августа 2023
Бордо
14.08.2023, понедельник, 21:45
Франция. Лига 2, 2 тур
1 : 0
Завершен
Конкарно
90+8'
Й. Барбе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бордо - Конкарно
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Й. Барбе
90'
+8
90'
+5
Замена
I. Matondo
️️️️
A. Urie
Замена
П. Диас
️️️️
G. Weissbeck
88'
87'
Замена
M. Sylla
️️️️
G. Jannez
78'
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
Н. Шадли
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Y. Cassubie
70'
Желтая карточка
J. Marcelin
63'
Замена
A. Badji
️️️️
Ж. Випотник
62'
Замена
A. Pitu
️️️️
Ж. Ливолан
62'
Желтая карточка
Y. Cassubie
58'
46'
Замена
A. Gboho
️️️️
C. Rodrigues
34'
Желтая карточка
Н. Шадли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
24
Jean Marcelin
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
18
Yohan Cassubie
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Конкарно
2
Alec Georgen
ЦЗ
4
Guillaume Jannez
ЦЗ
28
Issouf Paro
ЦЗ
17
Maxime Etuin
ЦП
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
9
Clément Rodrigues
ЦП
7
Axel Urie
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
77
Нассим Шадли
ПВ
30
Esteban Salles
ЦФ
3
Romain Sans
ЦФ
Бордо
16
Alane Bedfian
ВР
4
Педро Диас
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
3
Жак Экоми
ЦП
47
Julien Vetro
ЦФ
25
Aliou Badji
ЦФ
80
Alexi Pitu
ЦФ
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
5
Mamadou Sylla
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
4
Tom Lebeau
ЦП
2
Thibault Sinquin
ЦП
24
Ambroise Gboho
ЦФ
45
Isaac Matondo
ЦФ
3-3-1-3
13
12
Н'Симба
24
22
Мишелен
77
Игнатенко
18
29
Ливолан
22
Давиташвили
9
Випотник
27
5
Барбе
3-4-2-2
2
4
28
26
9
7
17
77
Шадли
10
Муазан
3
30
27
4
Диас
4
Диас
27
18
28
Сиссоко
28
Сиссоко
18
9
Випотник
25
25
9
Випотник
29
Ливолан
80
80
29
Ливолан
4
5
5
4
77
Шадли
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
77
Шадли
9
24
24
9
7
45
45
7
Остались в запасе
Бордо
Конкарно
16
Alane Bedfian
ВР
3
Жак Экоми
ЦП
47
Julien Vetro
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
1
Maxime Pattier
ВР
4
Tom Lebeau
ЦП
2
Thibault Sinquin
ЦП
Остались в запасе
16
Alane Bedfian
ВР
3
Жак Экоми
ЦП
47
Julien Vetro
ЦФ
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
4
Tom Lebeau
ЦП
2
Thibault Sinquin
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Бордо - Конкарно
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
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