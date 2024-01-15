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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Осер - Бордо
Осер - Бордо: обзор матча 15 января 2024
Осер
15.01.2024, понедельник, 22:45
Франция. Лига 2, 20 тур
3 : 1
Завершен
Бордо
25'
Ф. Айе
47'
Д. Игнатенко (АГ)
88'
Ф. Айе
45'
Ж. Випотник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Бордо
Замена
К. Дануа
️️️️
Г. Эйн
90'
+2
Замена
O. Camara
️️️️
Ф. Айе
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Ф. Айе
Пас отдал
Г. Эйн
88'
85'
Желтая карточка
G. Weissbeck
Замена
E. Maddy
️️️️
Г. Перрен
82'
79'
Желтая карточка
J. Marcelin
76'
Желтая карточка
Д. Игнатенко
69'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
П. Диас
Замена
И. Сумаре
️️️️
А. Онаиву
69'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Игнатенко
47'
45'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Випотник
ГОЛ! 1:0!
Ф. Айе
Пас отдал
Г. Эйн
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Донован Леон
ВР
5
Жубал
(К)
ЦЗ
92
Клеман Акпа
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
97
Флориан Айе
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Бордо
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
24
Jean Marcelin
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
29
Жереми Ливолан
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
9
Жан Випотник
ЦФ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
5
Йоанн Барбе
(К)
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
90
Исса Сумаре
ЛВ
97
Саад Агузуль
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
9
Ousmane Camara
ЦФ
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
3
Жак Экоми
ЦП
24
Эммануэль Бьюмла
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
18
Yohan Cassubie
ЦП
80
Alexi Pitu
ЦФ
47
Julien Vetro
ЦФ
3-1-1-1-4
16
Леон
5
Жубал
92
Акпа
26
Джоли
22
Равелосон
10
Диуссе
7
Эйн
97
Айе
45
Онаиву
28
Перрен
12
Пелленар
3-3-1-3
30
Юнссон
22
Мишелен
24
12
Н'Симба
29
Ливолан
77
Игнатенко
4
Диас
17
Элис
5
Барбе
27
9
Випотник
45
Онаиву
90
Сумаре
90
Сумаре
45
Онаиву
28
Перрен
34
34
28
Перрен
7
Эйн
17
Дануа
17
Дануа
7
Эйн
97
Айе
9
9
97
Айе
4
Диас
28
Сиссоко
28
Сиссоко
4
Диас
Остались в запасе
Осер
Бордо
40
Тео Де Персен
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
97
Саад Агузуль
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
13
Rafał Strączek
ВР
3
Жак Экоми
ЦП
24
Эммануэль Бьюмла
ЦП
18
Yohan Cassubie
ЦП
80
Alexi Pitu
ЦФ
47
Julien Vetro
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
97
Саад Агузуль
ЦФ
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
3
Жак Экоми
ЦП
24
Эммануэль Бьюмла
ЦП
18
Yohan Cassubie
ЦП
80
Alexi Pitu
ЦФ
47
Julien Vetro
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Осер - Бордо
3
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
5
Нарушения
8
12
Офсайды
0
2
Количество передач
393
493
Сейвы
4
6
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Аббе-Дешамп
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