Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    Малком: «В «Зените» предсезонки лучше, чем в «Барселоне» и «Бордо»

    Нападающий «Зенита» Малком рассказал о своих впечатлениях от работы на зимних сборах.

    - Малком, вы из той категории футболистов, кто не любит сборы, или наоборот?

    - Скажем так, я не самый большой фанат начального этапа предсезонки, когда больше беговой работы. Думаю, не только мне одному больше нравятся игровые упражнения с мячом, чем бег.

    Но потом втягиваешься, набираешь физическую форму – и уже получаешь удовольствие от тренировочного процесса.

    - Ваша любимая часть предсезонной подготовки?

    - Когда начинаются товарищеские матчи. Я обожаю играть в футбол, и не имеет значения, двусторонка ли это на тренировке, контрольная игра или официальный матч.

    – Чем отличается предсезонная подготовка в «Зените» от подготовки в «Барселоне» и «Бордо»?

    - Возможно, только локациями, потому что работа на сборах в любой команде в целом про одно и то же. «Бордо» проводило сборы во Франции и Испании, с «Барсой» мы ездили в США, но, уверен, лучшие предсезонки в моей жизни – здесь, в «Зените».

    Петербургский клуб предоставляет игрокам фантастические условия для тренировок, действительно чемпионский уровень.

    • В этом сезоне Малком провел 20 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.
    • В 2019 году «Зенит» купил его у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

    Смотрите матчи ЛЧ и получите фрибет 2000

    Малком – о «Бетисе»: «Пусть считают себя фаворитами. «Зенит» может играть с кем угодно»

    Малком: «Сейчас моe тело в лучшей форме за всe время в «Зените»

    Алип: «Вагнер Лав сказал Сантосу и Малкому: «Присмотрите за ним!» Вот мы и общаемся»

    Источник: сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:33
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +58725

      portero 2 часа назад

      я думаю для него здесь как курорт, но отдачи на поле маловато от Малкома.....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6631

      nik55 2 часа назад

      лижи усердней

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13090

      Barmaleushka > nik55 2 часа назад

      Лижи лучше - это к "суворовцу".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15585

      paracetamol 2 часа назад

      В Зените все Лучше!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94145
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68772
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru