Малком: «В «Зените» предсезонки лучше, чем в «Барселоне» и «Бордо»

я думаю для него здесь как курорт, но отдачи на поле маловато от Малкома.....
Нападающий «Зенита» Малком рассказал о своих впечатлениях от работы на зимних сборах.
- Малком, вы из той категории футболистов, кто не любит сборы, или наоборот?
- Скажем так, я не самый большой фанат начального этапа предсезонки, когда больше беговой работы. Думаю, не только мне одному больше нравятся игровые упражнения с мячом, чем бег.
Но потом втягиваешься, набираешь физическую форму – и уже получаешь удовольствие от тренировочного процесса.
- Ваша любимая часть предсезонной подготовки?
- Когда начинаются товарищеские матчи. Я обожаю играть в футбол, и не имеет значения, двусторонка ли это на тренировке, контрольная игра или официальный матч.
– Чем отличается предсезонная подготовка в «Зените» от подготовки в «Барселоне» и «Бордо»?
- Возможно, только локациями, потому что работа на сборах в любой команде в целом про одно и то же. «Бордо» проводило сборы во Франции и Испании, с «Барсой» мы ездили в США, но, уверен, лучшие предсезонки в моей жизни – здесь, в «Зените».
Петербургский клуб предоставляет игрокам фантастические условия для тренировок, действительно чемпионский уровень.
- В этом сезоне Малком провел 20 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.
- В 2019 году «Зенит» купил его у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
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