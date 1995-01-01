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    В сборную России могут пригласить Петковича, также рассматривался Далич

    Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович стал очередным кандидатом на замену Станиславу Черчесову в сборной России.

    По информации «Чемпионата», швейцарский специалист входит в шорт-лист РФС, но конкретных переговоров с ним пока не было.

    Также рассматривался вариант с приглашением тренера сборной Хорватии Златко Далича, однако его кандидатура не вошла в окончательный список претендентов на пост.

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    Источник: «Чемпионат»

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