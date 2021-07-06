В сборную России могут пригласить Петковича, также рассматривался Далич

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович стал очередным кандидатом на замену Станиславу Черчесову в сборной России.
По информации «Чемпионата», швейцарский специалист входит в шорт-лист РФС, но конкретных переговоров с ним пока не было.
Также рассматривался вариант с приглашением тренера сборной Хорватии Златко Далича, однако его кандидатура не вошла в окончательный список претендентов на пост.
- Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года.
- Ранее сообщалось, что его может сменить Андре Виллаш-Боаш.
- Также стать тренером российской национальной команды может Йоахим Лев.
Источник: «Чемпионат»