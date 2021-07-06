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  • В сборную России могут пригласить Петковича, также рассматривался Далич

В сборную России могут пригласить Петковича, также рассматривался Далич

6 июля 2021, 00:56
5

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович стал очередным кандидатом на замену Станиславу Черчесову в сборной России.

По информации «Чемпионата», швейцарский специалист входит в шорт-лист РФС, но конкретных переговоров с ним пока не было.

Также рассматривался вариант с приглашением тренера сборной Хорватии Златко Далича, однако его кандидатура не вошла в окончательный список претендентов на пост.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Петкович Владимир Далич Златко
Комментарии (5)
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R_a_i_n
1625552736
Мне думается тренером будет Дзюба. А что, он готов уже.
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NewLife
1625562421
Поручик Ржевский согласен, дело за малым - уговорить графиню.
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RJM555
1625563794
Да хоть черта лысого пригласите......не будет иностранный тренер заниматься нашим футболом
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