В сборную России могут пригласить Петковича, также рассматривался Далич

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович стал очередным кандидатом на замену Станиславу Черчесову в сборной России.

По информации «Чемпионата», швейцарский специалист входит в шорт-лист РФС, но конкретных переговоров с ним пока не было.

Также рассматривался вариант с приглашением тренера сборной Хорватии Златко Далича, однако его кандидатура не вошла в окончательный список претендентов на пост.