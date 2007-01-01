Главный тренер сборной Швейцарии Петкович может возглавить «Зенит»

Тренер сборной и тренер клубной команды , как говорится, две большие разницы. Обладатель Кубка Италии не показатель. Парфёнов с Тосно туже выигрывал кубок России. Петкович за 3 года в «Янг Бойзе» ничего не добился.
В России только Д. Адвокату за 3 года удалось добиться серьёзных трофеев.
P.S. Очередной фейк от Скиры. Видимо не успел Петковича в Спартак сосватать. Ждемс его в ЦСКА.
В «Зените» может смениться главный тренер.
Как пишет журналист Николо Скира, петербуржцы хотят пригласить главного тренера сборной Швейцарии Владимира Петковича. Клуб ведет переговоры с 57-летним специалистом и хочет, чтобы он возглавил команду после Евро-2020.
- «Зенит» на данный момент возглавляет Сергей Семак.
- Команда в прошедшем сезоне выиграла РПЛ.