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    Главный тренер сборной Швейцарии Петкович может возглавить «Зенит»

    В «Зените» может смениться главный тренер.

    Как пишет журналист Николо Скира, петербуржцы хотят пригласить главного тренера сборной Швейцарии Владимира Петковича. Клуб ведет переговоры с 57-летним специалистом и хочет, чтобы он возглавил команду после Евро-2020.

    • «Зенит» на данный момент возглавляет Сергей Семак.
    • Команда в прошедшем сезоне выиграла РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер журналиста Николо Скиры

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    Сегодня, 09:51
    Комментарии13
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      Рейтинг: +10818

      ilichkadr 25 минут назад

      Тренер сборной и тренер клубной команды , как говорится, две большие разницы. Обладатель Кубка Италии не показатель. Парфёнов с Тосно туже выигрывал кубок России. Петкович за 3 года в «Янг Бойзе» ничего не добился.
      В России только Д. Адвокату за 3 года удалось добиться серьёзных трофеев.
      P.S. Очередной фейк от Скиры. Видимо не успел Петковича в Спартак сосватать. Ждемс его в ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +48018

      portero 41 минуту назад

      Зениту нужен тренер, потому как у Семака слишком много нерешительности...

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      Рейтинг: +171

      valiknavashinsky 48 минут назад

      Главное,чтобы Газпром не забыл у нового тренера прописать пункт в договоре,о выходе команды из группы ЛЧ,а в подпунктах:выход в 1/8,1/4,1/2,финал и победа в ЛЧ!!!У Семака забыли прописать,он и не рвет волосы на заднице.

      0
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      Рейтинг: +5453

      порт 50 минут назад

      Было свободное место для статью, вот и нацарапали эту залипуху.

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      Рейтинг: +86484

      zigbert 53 минуты назад

      Харизматический тренер. В основном тренировал швейцарские клубы. Но был и Лацио, с которым он выиграл Кубок Италии. В сборной Швейцарии уже почти 7 лет. Команда под его руководством играет в современный, атакующий футбол.

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      Рейтинг: +8460

      NewLife 1 час назад

      Это сильный тренер, который из ничего сотворил швейцарцам хорошую команду. Если он перейдет в синит, это будет на пользу бомжам и всему российскому футболу, хотя я, как болельщик Спартака, отношусь с негативными чувствами к таким новостям. Для меня важнее: зюба forever!))

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      Рейтинг: +271

      tarasofka 1 час назад

      зениту нужно двигаться дальше. и уход семака в сборную вполне устроит. хуже ведь всё равно не будет, да, хряки?) хотя про петковича явная бредятина, он вообще ничего не выиграл как тренер, кроме кубка. у зенита амбиции повыше будут, и тренер должен быть из элитной категории, то есть, входящий в топ-30.

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      Рейтинг: +308

      R_a_i_n 1 час назад

      А как же кредит доверия до неба у Семака

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      Рейтинг: +8753

      Вомбат 1 час назад

      Сериал "Бред про Зенит" сейчас никому не интересен. Все ждут преобразится ли сборная России в игре с финнами или останется таким же убогим аутсайдером, как 12-го июня.

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      Рейтинг: +18386

      vladimir-7 1 час назад

      Ожидаемо, в ЕК нужны победы, а не участие в них, финансовые затраты на Зенит превышают доходы команды.

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