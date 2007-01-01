Главный тренер сборной Швейцарии Петкович может возглавить «Зенит»

В «Зените» может смениться главный тренер.

Как пишет журналист Николо Скира, петербуржцы хотят пригласить главного тренера сборной Швейцарии Владимира Петковича. Клуб ведет переговоры с 57-летним специалистом и хочет, чтобы он возглавил команду после Евро-2020.