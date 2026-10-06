Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Кубок России
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Владимир Петкович
Статистика
Владимир Петкович - статистика
Алжир
Босния и Герцеговина
15 августа 1963 (63)
Тренер
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Чемпионат мира 2026
Кубок арабских наций 2025
Кубок африканских наций 2025
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Лига наций 2020/2021
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Чемпионат Европы 2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Чемпионат мира 2018
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Суперкубок Италии 2013
Товарищеские матчи 2013
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Швейцария. Суперлига 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Турция. Супер-Лига 2011/2012
Швейцария. Супер-Лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Швейцария. Супер-Лига 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Чемпионат Швейцарии 2009/2010
Команда
И
В
П
Н
Алжир
6
5
0
1
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 4
11.06.2026
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 4
11.06.2026
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Нидерланды
0 : 1
03.06.2026
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
0 : 0
31.03.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
7 : 0
27.03.2026
Гватемала
Главные новости
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
22:59
Видео
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
22:11
1
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
3
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
11
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
5
Фото
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+