Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Кубок арабских наций 2025 Кубок африканских наций 2025 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Франция. Кубок 2021/2022 Франция. Лига 1 2021/2022 Лига наций 2020/2021 Товарищеские матчи. Сборные 2020 Чемпионат Европы 2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Чемпионат мира 2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Суперкубок Италии 2013 Товарищеские матчи 2013 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Швейцария. Суперлига 2012/2013 Лига Европы 2011/2012 Турция. Супер-Лига 2011/2012 Швейцария. Супер-Лига 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Швейцария. Супер-Лига 2010/2011 Лига Европы 2009/2010 Чемпионат Швейцарии 2009/2010