Петкович: «Мне жаль Джаку, но дело не только в нем»

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился впечатлениями после поражения в матче 1/8 финала Евро-2016 против команды Польши (1:1; 4:5 в серии пенальти). Судьбу матча решил промах Гранита Джаки в серии послематчевых одиннадцатиметровых.

«Мне жаль Джаку, но дело не только в нем. Швейцария проиграла, и это печально. Игроки отдали все силы и показали, на что способны. К сожалению, мы ошибались – за это пришлось заплатить. А во время пенальти один промах может стать решающим.

Гол Шакири – это инстинкт и вера, потому что нужно быть уверенным, когда совершаешь подобный удар. Еще нужна удача, которой во всех остальных моментах нам не хватило», – сказал Петкович.