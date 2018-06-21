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    Тренер сборной Швейцарии: «Потрясает, как Россия подготовилась к чемпионату мира-2018»

    Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович оценил уровень подготовки России к чемпионату мира-2018. Специалист потрясен.

    «В Калининграде очень красиво, сумасшедшая поддержка. Думаю, что здесь будет много наших болельщиков, которые нас поддержат.

    Вообще, всe, что сделала Россия при подготовке к чемпионату мира – потрясающе», – сказал Петкович.

    Швейцарцы после первого тура находятся в зоне попадания в плей-офф.

    Источник: Р-Спорт

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    21.06.2018 19:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 июня 2018, 23:53

      праздник удался и наследие на десятилетие осталось. Давно в СССРРоссии что то грандиозное не строилось и не проводилось таких масштабов, а не локально в одном месте.

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      Рейтинг: +1101

      edw7777 21 июня 2018, 19:33

      Очень приятно слышать о нашем народе такое. Спасибо!

      3
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > ivan-soccer-fan 21 июня 2018, 21:19

      При чем тут народ?! Не надо путать прекрасный народ с гнилой властью.

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