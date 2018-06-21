Тренер сборной Швейцарии: «Потрясает, как Россия подготовилась к чемпионату мира-2018»

праздник удался и наследие на десятилетие осталось. Давно в СССРРоссии что то грандиозное не строилось и не проводилось таких масштабов, а не локально в одном месте.
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович оценил уровень подготовки России к чемпионату мира-2018. Специалист потрясен.
«В Калининграде очень красиво, сумасшедшая поддержка. Думаю, что здесь будет много наших болельщиков, которые нас поддержат.
Вообще, всe, что сделала Россия при подготовке к чемпионату мира – потрясающе», – сказал Петкович.
Швейцарцы после первого тура находятся в зоне попадания в плей-офф.