Тренер сборной Швейцарии: «Потрясает, как Россия подготовилась к чемпионату мира-2018»

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович оценил уровень подготовки России к чемпионату мира-2018. Специалист потрясен.

«В Калининграде очень красиво, сумасшедшая поддержка. Думаю, что здесь будет много наших болельщиков, которые нас поддержат.

Вообще, всe, что сделала Россия при подготовке к чемпионату мира – потрясающе», – сказал Петкович.

Швейцарцы после первого тура находятся в зоне попадания в плей-офф.