Петкович раскритиковал фанатов сборной Швейцарии

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович не понимает критику фанатов своей команды в адрес нападающего команды Хариса Сеферовича после ответной стыковой игры отборочного раунда ЧМ-2018 со сборной Северной Ирландии (0:0). Напомним, что футболист упустил в этой встрече несколько голевых моментов и был освистан болельщиками.

«Я разочарован результатами игры. Наши фанаты незаслуженно критикуют Хариса Сеферовича, им стоило бы поучиться уважению у своих коллег из Ирландии.

Но я бы не хотел все это обсуждать сейчас, я просто буду наслаждаться тем фактом, что мы поедем в Россию», – заявил Петкович.

Напомним, что в первом матче в Белфасте Швейцария победила со счетом 1:0.